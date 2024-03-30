В Беларуси готовят новую базу данных о гражданах 30.03.2024, 17:11

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Чем озадачились на этот раз?

В Беларуси намерены создать электронную базу данных «Пантеон национальных героев». Об этом министр культуры Анатолий Маркевич сообщил журналу «Беларуская думка», рассказывая о концепции развития национальной культуры на 2024−2026 годы, пишет zerkalo.io.

Ранее глава этого ведомства уже рассказывал об этой идее. Однако по-прежнему неизвестно, каких персон намерены включать в эту базу.

Также в Минкульте анонсировали запуск электронного информационного ресурса Культура.by «для размещения классических образцов беларусского искусства», Национальной электронной библиотеки.

«Планируется также реализовать проект «Культурная карта», который предполагает организацию выступлений ведущих театров страны во всех 118 районах Беларуси, — уточнил Анатолий Маркевич. — Издать методический комплекс, включающий календарь традиционных и современных гражданских праздников Республики Беларусь с приложением образцов сценарных планов по их проведению, и так далее».

Министр уточнил, что «конечная цель реализации концепции — обеспечение культурной безопасности страны, сохранение и продвижение традиционных ценностей белорусского народа, формирование патриотических убеждений и гражданской ответственности каждого из нас».