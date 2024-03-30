Какие белорусские продукты можно купить в магазинах вместо импортных? 7 30.03.2024, 17:38

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Ассортимент и цены.

Полки магазинов продолжают пополняться белорусскими аналогами зарубежных брендов. Выпуск какой-то продукции отечественные производители освоили уже давно, а что-то только появилось в продаже. Какими же товарами обновился ассортимент и сколько они стоят?

Myfin.by составил топ-10 самых интересных продуктов, которые производят вместо импортных.

Белорусский пармезан

Его выпускают несколько белорусских производителей, и многие делают это давно. Например, «Пармезан де люкс» 45% выдержанный (9 месяцев) в упаковке 250 г по цене 12,87 руб. (за 1 кг — 51,48 руб.) выпускают на ОАО «Молочный Мир» в Гродно. В другой торговой сети мы обнаружили на прилавках пармезан, изготовленный Верхнедвинским маслосырзаводом. Цена за 180 г — 9,50 руб., 1 кг стоит 52,78 руб.

Сыры с голубой плесенью

Сыр «Рокфорти» — это аналог знаменитого сыра рокфор, который является самым известным в мире сыром с голубой плесенью. Белорусский продукт выпускает ОАО «Молодечненский молочный комбинат». Цена за 1 кг составляет 57,57 руб. Сыр Templier с голубой плесенью изготавливается там же. Цена — от 65 руб. до 70 руб. за 1 кг.

Замороженные овощи

Еще несколько лет назад в ассортименте замороженных овощей было много польской продукции, сегодня ее очень мало. В основном сейчас в данном отделе полуфабрикаты российских производителей, но есть и беларусские. Мы нашли в магазинах пачки смеси замороженных овощей с такими названиями, как Mexico, «Итальяно», «Весенняя», «Овощи по-турецки» и другие, от ООО «Провитбел» из Новогрудка. Стоимость упаковки 400 г — около 4−5 руб.

Ветчина прошутто

Прошутто — это итальянская ветчина, которая сделана из окорока, натертого солью. Сегодня такая продукция в Беларуси выпускается на Гродненском мясокомбинате. В одной из торговых сетей мы нашли импортозамещающее прошутто по цене 35 руб. за 1 кг.

Хамон

Что предложили белорусам вместо импортного хамона? Производство испанского деликатеса наладили на трех предприятиях: на Березовском мясоконсервном комбинате, а также Гродненском и Пинском мясокомбинатах. Средняя цена — 60 руб. за 1 кг.

Песто

Раньше на прилавках магазинов был в основном итальянский соус песто. Сейчас можно встретить и белорусский. Его выпускают несколько производителей. Мы нашли такой под брендом Zajamnae от «Белмяспроминвеста». Производитель отмечает, что соус песто изготовлен из базилика сорта Дженовезе по традиционному итальянскому рецепту, а также в составе свежая зелень, выдержанный твердый сыр типа пармезан и обжаренные орехи. За баночку емкостью 190 г необходимо будет заплатить 7,49 руб.

Детское питание

В рамках программы импортозамещения расширился ассортимент мясных консервов для детского питания на Оршанском мясокомбинате. Баночки от ОМКК со зверятами мы без труда нашли на прилавках многих магазинов. Что касается цены, одна баночка такой консервы в зависимости от разновидности стоит около 2−3 руб.

Желейные конфеты

Согласно данным статистики, еще несколько лет назад большая часть (около 70%) жевательного мармелада, представленного на белорусском рынке, была импортной продукцией. Сегодня ситуация поменялась. В последнее время в магазинах можно найти белорусский аналог немецких желейных конфет Haribo от «Слодыч» («Желайки», «Суперчервячки», «Ежемалина»). Расширился ассортимент мармелада и на «Красном пищевике». Многие мармеладки, например конфеты «Медвежата», напоминают продукцию немецкой компании. Стоит беларусская сладость около 2 руб.

Шоколадные батончики «Зарядись»

Такие шоколадные батончики с соленой карамелью, арахисом, миндалем, похожие чем-то на всем известный Snickers, производит фабрика «Коммунарка». Цена — 1,52 руб. Мы их нашли в прикассовой зоне супермаркета.

Паста

«Красный пищевик» выпустил ореховую пасту halWOW из фундука и какао. В самой компании ее называют достойным примером импортозамещения итальянской пасты Nutella. Баночка белорусской пасты (объем 300 г) стоит около 12,5 руб. По цене она точно более доступна, чем импортная.