Украинские бойцы вышли на границу с РФ и подняли флаг Украины в трех населенных пунктах 30.03.2024, 18:04

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Опубликовано видео.

Бойцы Пограничной службы Украины из бригады «Сталевий кордон» подняли флаг Украины в трех населенных пунктах Харьковской области у границы с РФ.

Об этом идет речь в сообщении Государственной пограничной службы Украины. При этом в ГПСУ также показали соответствующее видео.

Как уточняется в сообщении, украинские защитники зашли в населенные пункты Шабельное, Песчаное и Дегтярное, которые расположены в так называемой «серой зоне».

«Эти населенные пункты в Харьковской области находятся вблизи государственной границы с РФ в так называемой «серой зоне». Территория разрушенных деревень плотно заминирована, а из-за постоянных вражеских обстрелов не пригодна для проживания. Однако пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» контролируют местность и напоминают врагу, что это наша земля и ему здесь не место», - добавили в ГПСУ.