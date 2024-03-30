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Березовый кол

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  • Алина Витухновская
  • 30.03.2024, 18:12
  • 1,802
Березовый кол

Есть в этом нечто разухабисто-шизоидное.

Признавать Аллу Пугачеву иноагентом — это все равно, что вбивать кол в свою первооснову, в самою плоть системы — СССР. Есть в этом нечто разухабисто-шизоидное, истерически суицидальное.

Но и обсуждать это как «политическое» событие в 2024 году — отдавать дань реакционерам, свалиться в прошлое, в безвременье. Ну, а мы где?

Спроси у прохожего — «Что вы ели на обед?», может и вспомнит. Спроси его — «В каком мы году?» А он и не ответит.

Алина Витухновская, «Телеграм»

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