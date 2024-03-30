Березовый кол 2 Алина Витухновская

30.03.2024, 18:12

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Есть в этом нечто разухабисто-шизоидное.

Признавать Аллу Пугачеву иноагентом — это все равно, что вбивать кол в свою первооснову, в самою плоть системы — СССР. Есть в этом нечто разухабисто-шизоидное, истерически суицидальное.

Но и обсуждать это как «политическое» событие в 2024 году — отдавать дань реакционерам, свалиться в прошлое, в безвременье. Ну, а мы где?

Спроси у прохожего — «Что вы ели на обед?», может и вспомнит. Спроси его — «В каком мы году?» А он и не ответит.

Алина Витухновская, «Телеграм»