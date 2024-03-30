На въезде в Рогачев выставили блокпост и людей с оружием 1 30.03.2024, 18:24

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Что происходит?

В Рогачеве на одном из въездов в город оборудовали контрольно-пропускной пункт, а на следующей неделе там появятся люди в форме и будут проверять проезжающие авто и пешеходов. Фото и подробности публикует местная районка «Свабоднае слова».

Как сообщает госгазета, усиленный КПП ставят на северной границе Рогачева (за магазином «Евроопт»). Тех, кто направляется в город или из него, со 2 по 4 апреля могут коснуться проверки военных и сотрудников ГАИ. А на дороге появится шлагбаум.

В регионе в эти дни пройдут командно-штабные учения в рамках проверки мобилизационной готовности теробороны. Военнослужащие запаса будут отрабатывать «практические действия по организации пропускного режима» во время действия военного положения.

— Этот объект имеет важное значение: он предназначен для осуществления контроля в установленном порядке за проходом людей и проездом транспортных средств на территорию населенного пункта. <…> Просим рогачевцев с пониманием отнестись к предстоящим плановым мероприятиям, — отметил военком Рогачевского и Кормянского районов подполковник Игорь Чайка.