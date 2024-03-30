Уникальный случай: САУ Paladin уничтожила российскую БМП-3 прямо на ходу 5 30.03.2024, 18:34

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С одного выстрела.

Артиллеристы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили российскую БМП-3, которая находилась в движении. Об этом сообщает пресс-служба бригады в «Фейсбук».

Аэроразведка с тепловизионной камерой обнаружила БМП-3 российской армии, которая двигалась по дороге. Самоходная артиллерийская установка M109 Paladin навелась и ликвидировала вражескую боевую машину с первого выстрела.

«Уникальный случай. [...] Одноразовая бронетехника оккупантов продолжает выезжать на поле боя. Стальные воины 47 ОМБр минусуют все вражеские «коробочки», — подписали видео в 47-й бригаде.

БМП-3 — это советская/российская боевая машина пехоты. Основным назначением машины является перевозка личного состава к переднему краю. Бронирование машины способно выдержать 30-мм пушку в лоб, а сама имеет на вооружении 30 или 100-мм пушку. По данным Oryx, российские войска потеряли 411 БМП-3, что в разы меньше БМП-1 и БМП-2, которых было потеряно 687 и 1207 соответственно. Также украинские военные захватили 52 БМП-3.