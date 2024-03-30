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Явка с повинной

  • Игорь Эйдман
  • 30.03.2024, 19:41
  • 3,578
Явка с повинной
Игорь Эйдман

Кремль признал ответственность за бойню в «Крокусе»?

Из заявления Следственного комитета РФ: «По указанию координатора террористы поехали в сторону российско-украинской границы, чтобы пересечь ее и попасть в Киев для получения обещанного им вознаграждения».

Что это, если не явка российских властей с повинной, признание ответственности за бойню в «Крокусе»?

Если бы теракт, действительно, организовали украинцы, им было бы крайне невыгодно, чтобы террористы пытались прорваться через тщательно охраняемую приграничную зону, на известном уже всему миру авто, со стопроцентными шансами на задержание российским силовиками у украинской границы. Зачем Украине так подставляться?

А вот российским спецслужбам было совершено логично гнать исполнителей обещанием бабла в сторону украинской границы, чтобы потом повесить теракт на Украину. Именно это и сделал некий «координатор». Таким образом, СК свидетельствует, что этот человек был российским провокатором.

Так что СК в расследовании теракта вышел на самого себя и коллег из ФСБ.

Игорь Эйдман, «Телеграм»

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