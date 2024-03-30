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Майор ВСУ: Харьков может оказаться в «кольце»

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  • 30.03.2024, 19:56
  • 2,226
Майор ВСУ: Харьков может оказаться в «кольце»
Алексей Гетьман

Военный эксперт раскрыл коварный план врага.

Российские оккупанты планируют пойти в наступление на Харьков. При этом они хотят не бить «в лоб», а просто окружить город. Об этом заявил майор Нацгвардии Алексей Гетьман, сообщает «Еспресо».

Враг может задействовать все главные силы из двух армий на этом направлении.

«Очевидно, оккупанты попытаются окружить Харьков, взять в кольцо. Это они могут попробовать. Удастся им это или нет - посмотрим... Но оккупанты в лоб Харьков бить не будут, они прекрасно понимают, что увязнут. Они под Авдеевкой почти на полгода увязли, когда начали масштабно наступать», - сказал Гетьман.

Он добавил, что украинские военные понимают все и готовятся к возможному российскому наступлению. Сам Харьков является одним из самых укрепленных городов.

«Мы строим фортификации таким образом, чтобы они не смогли этого сделать. Мы тоже готовимся», - добавил Гетман.

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