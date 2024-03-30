Бредни Бутиной Телеграм-канал «Русский декаданс»

30.03.2024, 20:04

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Мария Бутина

У сторонников Путина могут появиться претензии к Лукашенко.

Депутат Госдумы РФ Мария Бутина намекнула, что террористов могут отправить в Беларусь, где до сих пор применяется высшая мера наказания. В результате трагедии в «Крокусе» погиб поданный Лукашенко, а значит в теории преступников могут транспортировать к соседям.

Однако пока больше похоже на бредни Бутиной, чем на инсайд. Путин, главный самопровозглашенный «борец с терроризмом», не будет отдавать преступников в Беларусь, когда сам может показательно с ними расправиться и еще несколько лет качать эту тему перед электоратом. Да и z-патриоты не одобрят такой маневр, они ратуют за «сильную страну», которая «сама может разобраться с любым врагом».

Телеграм-канал «Русский декаданс»