Парламент Франции допустил отправку войск в Украину 1 30.03.2024, 20:22

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Об этом заявила глава Национальной ассамблеи.

Парламент Франции до сих пор считает возможным вариант с отправкой своих войск в Украину.

Об этом заявила глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве, сообщает РБК-Украина.

Во время пресс-брифинга в Одессе Брон-Пиве прокомментировала предыдущие заявления французского президента Эммануэля Макрона и заявила, что все остается возможным.

«В своем заявлении президент республики сказал, что не исключает ничего априори. В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы ничего не является исключительным, все остается возможным. Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента, эта позиция достаточно понятна», - подчеркнула она.

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны Запада могут ввести войска для помощи Украине.

Впоследствии французский лидер уточнил, что его страна может отправить своих военных в Украину, если Россия снова начнет наступать на Киев или Одессу.

В марте Макрон снова сделал заявление о войсках Франции в Украине. Он подчеркнул, что такой вариант не исключается.