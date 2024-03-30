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Путина обнулили с позором

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 30.03.2024, 20:31
  • 7,244
Путина обнулили с позором

Удар был велик.

Сегодня послы 130 дипмиссий и международных организаций в Москве приняли участие в акции памяти - возложении цветов к «Крокусу». Включая, разумеется, послов Соединенных Штатов и стран Европы.

Как писали классики, «удар был велик». Пропагандисты (начиная с самого главного – Путина), намекавшие на «заказчиков» исламистам, были сразу обезоружены этим искренним сочувствием. Обычно нагловатые и лживые «птенцы гнезда Лаврова» пролепетали, что они «глубоко признательны уважаемым представителям дипкорпуса за солидарность с российским народом в столь трудный час». Мы это сами видим, Захарова. Уберите слова «российский народ» со своих нечистых языков. Вы не народу служите, а тому, кто его загнал в окопы.

Посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси сказала: «Я хочу четко заявить, что Соединенные Штаты безоговорочно осуждают терроризм во всех его формах. Мы помним, что именно Россия первой вышла на связь с США после терактов 11 сентября. … В течение многих лет мы делились информацией об угрозах с российскими властями и будем продолжать это делать. Мы также продолжим отвечать на запросы российского правительства о помощи в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле».

В общем, день у пропагандистов не задался. Дико смотрится на фоне акции памяти послов отсутствие у «Крокуса» Путина, так и не явившегося на место трагедии. Это позор. Это презрение к народу. Этому нет оправдания, как бы ни выкручивался Песков.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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