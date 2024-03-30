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Президент Сербии объявил о новом премьер-министре страны

  • 30.03.2024, 20:49
  • 1,242
Президент Сербии объявил о новом премьер-министре страны
Александар Вучич

Кандидатуру должен утвердить парламент.

Президент Сербии Александар Вучич объявил, что предоставил мандат на формирование правительства вице-премьеру, министру обороны Милошу Вучевичу.

Об этом сообщает телерадиокомпания N1.

«Предлагаю Народной скупщине Республики Сербия кандидатуру Милоша Вучевича на должность премьер-министра», – заявил Вучич.

Как указано в решении, которое подписал президент, Милош Вучевич до этого времени «выполнял ответственные и сложные функции вице-премьер-министра и министра обороны, продемонстрировав тем самым, что он обладает преданностью делу и опытом, необходимыми для выполнения функций премьер-министра».

В решении также перечислены задачи, стоящие перед будущим премьер-министром, среди которых особо выделяются организация EXPO 2027, а также сохранение мира, стабильности и территориальной целостности Сербии.

Парламентские выборы в Сербии состоялись 17 декабря 2023 года, и коалиция, сформированная вокруг Сербской прогрессивной партии, получила 46,75% голосов. Прогрессисты шли на выборы со списком «Сербия не должна остановиться – Александар Вучич».

В начале марта Александар Вучич заявил, что Ана Брнабич уйдет с должности премьер-министра и станет спикером парламента после того, как возглавляла правительство в течение почти семи лет.

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