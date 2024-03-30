закрыть
30 марта 2024, суббота, 21:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как выглядит самая дорогая квартира, которую купили в Маяке Минска

1
  • 30.03.2024, 21:07
  • 1,900
Как выглядит самая дорогая квартира, которую купили в Маяке Минска

За нее заплатили 189 тысяч долларов.

В доме за «Дана Молл» купили квартиру за 189 тысяч долларов. Она оказалась самой дорогой квартирой, проданной в этом ЖК в феврале 2024 года. Сайт realt.by рассказал, где именно она находится и показал, как там внутри.

Это 3-комнатная квартира, которая находится в доме 2013 года под названием «Моне» сразу за «Дана Молл» на Петра Мстиславца, 24.

В квартире выполнен качественный современный ремонт со встроенной бытовой техникой и мебелью. На 96,6 квадратных метрах расположились кухня-гостиная, две спальных комнаты, просторный коридор, санузел с окном и утепленная лоджия.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин