Как выглядит самая дорогая квартира, которую купили в Маяке Минска 1 30.03.2024, 21:07

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За нее заплатили 189 тысяч долларов.

В доме за «Дана Молл» купили квартиру за 189 тысяч долларов. Она оказалась самой дорогой квартирой, проданной в этом ЖК в феврале 2024 года. Сайт realt.by рассказал, где именно она находится и показал, как там внутри.

Это 3-комнатная квартира, которая находится в доме 2013 года под названием «Моне» сразу за «Дана Молл» на Петра Мстиславца, 24.

В квартире выполнен качественный современный ремонт со встроенной бытовой техникой и мебелью. На 96,6 квадратных метрах расположились кухня-гостиная, две спальных комнаты, просторный коридор, санузел с окном и утепленная лоджия.