Папа Римский пропустил Крестный ход и вызвал переполох среди верующих 6 30.03.2024, 21:14

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Что произошло с понтификом?

Папа Римский Франциск неожиданно и вопреки ранее сделанным заявлениям не прибыл в римский Колизей, чтобы возглавить Крестный ход в Страстную пятницу 29 марта. Эта новость повлекла за собой «смущение и беспокойство» среди верующих.

О том, что Папа остался в Ватикане, стало известно в последние минуты до начала службы. Неожиданное заявление вызвало переполох среди тысяч верующих.

Они выразили надежду, что 87-летний Франциск будет председательствовать на дальнейших празднованиях Страстной недели и Пасхального воскресенья. Несмотря на это, в итальянских СМИ пишут об «усталости» Святого Отца.

«Даже ближе к вечеру в субботу ожидалось присутствие Франциска, но было известно, что решение будет принято в последнюю минуту. В конечном итоге, как и в прошлом году, благоразумие возобладало», – прокомментировала Corriere della Sera. В свою очередь, La Repubblica написала об «угрозе здоровью» и сообщила, что Папа Римский смотрел Крестный ход по телевидению.

Тем временем Ватикан объяснил его отсутствие необходимостью «сохранить здоровье» перед субботним пасхальным бдением, которое должно начаться вечером 30 марта в соборе Святого Петра. Это самая длинная литургия в году, «представляющая собой серьезный вызов силам Папы, который ее возглавляет», – передает Interia.pl.

Кстати, в 2023 году Франциск также пропустил Крестный ход после перенесенного вирусного бронхита.

Неофициальные сообщения, поступающие из Ватикана, свидетельствуют о том, что понтифик, осознавая свой возраст и вытекающие из него ограничения, решил поберечь свои силы.

Утром в Пасхальное воскресенье, 31 марта, на площади перед Ватиканской базиликой должна состояться папская месса. После этого, в полдень, Франциск, как ожидается, произнесет Пасхальное послание и даст благословение Urbi et Orbi, то есть городу и миру.

Напомним, в конце ноября 2023 года стало известно, что у Папы Франциска обнаружили воспаление легких.

Вместо традиционного вступления перед молитвой «Ангелус», он позволил заменить себя священнику из Ватикана. Это был первый такой случай. Вместо этого Папа Франциск связался с верующими через средства массовой информации Ватикана. Он признался, что не может читать из-за «инфекции в легких».