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Нескрепное имя

  • Телеграм-канал «ВремениНаРаскачкуНет»
  • 30.03.2024, 21:22
  • 2,432
Нескрепное имя

Димон летит, шумя в ночи мотором.

Странные названия приходят в голову некоторым производителям оружия в России.

Гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин на разные лады расхваливает боевой беспилотник, но как он называется …

«В связи с растущими потребностями фронта стали делать и сами БПЛА. Последняя на сегодняшний день модель «Джокера» - «Джокер-10».

Джокер?! Но ведь Америка … Фильмы про Бэтмена, навязчивые геи, феминизм, военщина, старина Джо с «Патриотами» и прочие ужасы. Как же пришло в голову дать такое нескрепное, американское имя российскому оружию?

Надо переименовывать. Например, назвать его «Димон». Хорошее, традиционное, устрашающее имя. Дмитрий Анатольевич, полагаем, будет весьма доволен. Он тоже, в некотором роде «беспилотник». Запустили и летит по заданию оператора, куда нужно, шумя в ночи мотором.

Телеграм-канал «ВремениНаРаскачкуНет»

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