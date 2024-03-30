На границе Беларуси с Евросоюзом начался транспортный коллапс 30.03.2024, 21:25

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Километровые очереди и 20-30 часов ожидания.

На границе Беларуси и Евросоюза начался транспортный коллапс. Телеграм-канал БГМ пишет про «километровые очереди и 20-30 часов ожидания».

Проблемы наблюдаются на всех пропускных пунктах на границах с Польшей, Литвой и Латвией. Вчера в пункте Брест – Тересполь в очереди стояли несколько сотен автомобилей. Прохождение границы на автобусе занимает от 10-15 часов и более.

Проблемы есть как с выездом в Польшу, так и с въездом в Беларуси. В Польше сейчас большие выходные, поэтому многие беларусы пытаются попасть домой. На прохождение границы требуется более 12 часов.