На границе Беларуси с Евросоюзом начался транспортный коллапс
- 30.03.2024, 21:25
- 2,608
Километровые очереди и 20-30 часов ожидания.
На границе Беларуси и Евросоюза начался транспортный коллапс. Телеграм-канал БГМ пишет про «километровые очереди и 20-30 часов ожидания».
Проблемы наблюдаются на всех пропускных пунктах на границах с Польшей, Литвой и Латвией. Вчера в пункте Брест – Тересполь в очереди стояли несколько сотен автомобилей. Прохождение границы на автобусе занимает от 10-15 часов и более.
Проблемы есть как с выездом в Польшу, так и с въездом в Беларуси. В Польше сейчас большие выходные, поэтому многие беларусы пытаются попасть домой. На прохождение границы требуется более 12 часов.