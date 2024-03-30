«На глазах директора блестели слезы» 30.03.2024, 21:42

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В Березинском районе устроили показательное разбирательство со школьниками.

В Березинском районе решили показательно разобраться со школьниками, которые устроили драку и втроем избили еще одного ученика этой же школы.

Как пишет местная госгазета, «простой, на первый взгляд, сюжет стал хорошим основанием, чтобы поглубже разобраться в микроклимате детской среды и причинах, толкнувших ребят на драку».

Районная комиссия по делам несовершеннолетних выехала в агрогородок, где живут подростки, и там на месте «скрупулезно и всесторонне подошла к рассмотрению правонарушения». Разбирательство устроили в присутствии других учеников и их родителей, а директор школы даже пустила слезу. Как пишет госгазета, «от стыда за своих воспитанников». В репортаже издание несовершеннолетних называет «нарушителями закона».

В агрогородке Бродец Березинского района произошел инцидент — трое подростков побили ученика той же школы. На выездное заседание КДН в актовом зале школы позвали самих виновников и пострадавшего, их родителей. За происходящим наблюдали другие школьники и их семьи.

Оказалось, как-то подростки поехали в соседний агрогородок погулять и встретиться с друзьями. Один из парней, постарше, предложил проучить школьника, который якобы «выпендривается в школьном автобусе». В итоге случилась потасовка, в которой парни пошли втроем на одного.

Как пишет госгазета, зачинщика драки зовут Егор и у него давно была антипатия к пострадавшему. Еще двое участников драки (имена этих ребят не указаны, но их назвали «тихими троечниками») раньше в подобном замечены не были.

«Большого и искреннего раскаяния в содеянном за ребятами замечено не было. Конечно, им было неуютно представать перед своими друзьями по школе, они прилюдно просили прощения у потерпевшего, но… Не очень были возмущены случившимся и родители ребят. Ближе всех приняла к сердцу свершившееся директор школы Светлана Халимончик, на глазах которой блестели слезы — от стыда за своих воспитанников», — описывает показательное заседание госгазета.

Троих школьников, затеявших драку, поставили на профучет. В течение года их будут контролировать «все субъекты профилактики детской безнадзорности и преступности». Уточняется, что за проступки в будущем их могут вызвать на повторную комиссию, а дальше — принять более строгие меры в отношении них и родителей. Проступком может стать та же драка или мелкое хулиганство, а еще любое действие, которое посчитают нарушением общественной жизни, в том числе нарушение порядка во время урока или нахождения в школе или невыполнение обязанностей по учебе.