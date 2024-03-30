Путин «спалился» 1 Арсен Цимбалюк, «24 канал»

30.03.2024, 22:12

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Глава Кремля больше не президент «глубинного народа».

Российский избирательный маразм наконец успокоился, и мы можем полноценно выяснить, почему Путин – больше не президент России, сколько людей его на самом деле поддерживают, а также почему «глубинный народ» – то есть традиционные избиратели Путина – становятся его самым страшным врагом.

Оружие массового поражения – радиоуправляемые россияне

Белгородская область переезжает. Причем – в полном составе. Великолепный результат выборов, просто блестящий.

Дополняет картину, как вишенка на торте, тот факт, что на бытовом уровне вся Россия сейчас говорит именно об этом. Не о том, какой Владимир Путин великий, не об успехах «спецоперации», не о «большом предвыборном достижении» Путина в виде «освобождения» Авдеевки, а о том, что полномасштабная война теперь пришла в Россию. Происходит она в двух областях, но больше всего – в Белгородской.

Россияне обсуждают это настолько активно, что Путин вынужден почти на каждом выступлении оправдываться. Для него легче переселить несколько десятков миллионов белгородцев и устроить им новую жизнь, чем устранить первопричину их проблем. То есть – полномасштабную войну против Украины, которую с использованием Белгородской области объявил и ведет Путин.

При правлении Путина империя деградировала настолько, что у значительного количества людей – чаще всего именно у избирателей Путина – не работает ни инстинкт самосохранения, ни критическое мышление. Они готовы согласиться абсолютно со всем, если их накормить и одеть. Именно к этому и стремился Путин, и именно к этому он свои массы успешно довел.

Но есть одно но. Как показали «перевыборы» Путина, радиоуправляемые россияне отныне становятся оружием массового поражения не только в его руках, но и в руках тех, кого Путин сделал своими врагами. Впервые в истории иностранная разведка осуществила такое количество диверсий в России за одну неделю.

В течение псевдоголосования с участков по всей России поступали сообщения о поджогах урн, кабинок, об использовании «коктейлей Молотова», петард и фейерверков, об обливании урн красками и зеленкой. Десятки, а, возможно, и сотни людей приходили на участки и, не скрывая собственных лиц, устраивали там беспорядок у всех на глазах так, что в первые секунды никто даже не рыпался, потому что не мог поверить, что такое возможно в путинской России.

Представьте, какой эффект эти кадры производят, например, в Китае, где до сих пор считалось, что Путин более-менее контролирует ситуацию в России. Или с другой стороны – как на эти кадры смотрели в Европе, которая была уверена, что Путин прекрасно контролирует ситуацию там и до сих пор его опасалась.

Ну, и, конечно, представьте, с каким выражением лица за этими кадрами наблюдали в Главном управлении разведки Минобороны Украины – или где там придумали эту гениальную акцию. Представьте себе, насколько удачным является этот опыт и насколько он будет расширяться. Только будут палить уже не избирательные участки, а важные объекты военного или экономического значения. Радиоуправляемые дальнобойные дроны – это хорошо, но радиоуправляемые дальнобойные россияне – это тоже очень неплохое оружие в умелых руках.

Последняя акция российской «либеральной» оппозиции

Кроме этого, на так называемых выборах себя проявила другая категория россиян – гораздо более сознательная, но значительно менее решительная. Это те, кто выступает против Путина. Чаще всего они ничего не делают, чтобы он перестал ими управлять, обворовывать их и бросать на войну. На этот раз большинство из них оружие в руки не взяли, но одну важную вещь они все же сделали. Несмотря на угрозы власти, они реально пришли на участки в 12 часов и таким образом продемонстрировали всему западному миру, что их очень много – а значит, сделали Путина менее легитимным в глазах Запада.

Подчеркиваю – для Запада такая акция имеет значение. С другой стороны, они показали друг другу, что их – немало. Я не буду говорить, что все они сейчас объединятся и будут разваливать режим Путина, но кто его знает. Возможно, часть из них, впервые за 2 года увидев друг друга, таки станут более решительными и вдохновленными на действенную борьбу с режимом.

Но для этого они должны сконтактировать с известными организациями со штаб-квартирами в Киеве. Ведь те, кто созвал россиян на эту акцию, или уже умерли, или сидят по Европам и даже там умудряются получать от режима Путина на орехи.

«Полдень против Путина» – последняя акция российской «либеральной» оппозиции в истории. Либеральная оппозиция закончилась в «полдень против Путина». Поэтому, если у вас есть знакомые в России, и у вас до сих пор есть силы с ними общаться, познакомьте их с РДК. Ребята расширяются, и им нужны мотивированные люди в разных регионах. Даже без оружия в руках важной и полезной работы у них будет немало.

Кстати, интересную статистику опубликовало ГУР Минобороны Украины, которое помогает РДК и компании. Оказывается, во время избирательного цирка россияне активно донатили на «хлопки» в России. 1538 россиян, в том числе 200 москвичей, отсканировали QR-код с экранов своих телевизоров и гаджетов и задонатили на дроны для украинских разведчиков.

Кто теперь Путин для России?

Это прекрасная новость. Но еще более прекрасная новость – это то, что после так называемых выборов Путин уже окончательно перестал быть президентом России. Ни одно цивилизованное государство в мире и ни одна международная организация не признали результатов этих выборов. Кто-то ссылается на беспрецедентное количество нарушений и фальсификаций, кого-то удивляет отсутствие конкуренции, кто-то указывает на то, что псевдовыборы, видите ли, происходили при отсутствии свободы слова в России, а кто-то даже не забывает, что голосование под дулами автоматов Путин проводил и на временно оккупированных территориях.

Все это очевидно для нас с вами, но кто-то только сейчас признал Путина диктатором. Что ж, лучше так, чем еще позже. Факт остается фактом – в глазах свободного мира он потерял легитимность, или по крайней мере значительную ее часть.

Представьте себе, даже в вечно толерантной к Путину Германии отказываются называть его президентом. Даже новоназначенный председатель Международного уголовного суда сразу же после «перевыборов» Путина, комментируя его дальнейшую судьбу, вспомнила китайскую поговорку: «Месть небес – медленная, но верная». Кстати, именно она выдала арест на ордер Путина.

Каков же на самом деле уровень поддержки Путина в России? Обычно это подсчитать невозможно, потому что в диктаторских режимах, где большинство населения или зазомбировано, или перепугано, социологические опросы не действуют. Но Путин на то и Путин, чтобы постоянно стрелять себе в ногу. Именно это он и сделал на этот раз, пытаясь поиграть в некое подобие демократии и организовав псевдоголосование. Он позволил всему миру подсчитать, сколько голосов были сфальсифицированы. Оказалось, что это действительно самые лживые выборы в истории России.

Признанный во всем мире математический метод Шпилькина показал, что на этот раз Путину нарисовали ровно половину голосов. То есть даже с учетом полного контроля за СМИ, с учетом репрессий сталинского уровня, с учетом пропаганды, о которой не мечтал даже Геббельс – Путина поддержали примерно 44% жителей России.

Как ты не крути, президентом его уже точно называть не получается. Он теряет свою должность. Весь цивилизованный мир больше не считает его легитимным. Да и вряд ли сама должность «президент России» продолжит свое существование. Путин теряет свой старый статус по отношению к России, но проблема в том, что мир пока никак не может определиться, какой у него новый статус.

Да, он военный преступник, да, он террорист и автор геноцида украинского и чеченского народа. Но кто он в отношении России? На наших глазах в мировом информационном пространстве образуется некий вакуум. Никто не может сказать, в каком именно статусе Путин представляет Россию.

Итоги последних недель для России

Большой праздник «переизбрания Путина» с треском провалился. Агрессора поддерживает никак не большая часть жителей его великой державы.

Какие-то воспитанные люди с российским гражданством превращают Белгородскую и Курскую области в пустыню. Российские заводы и другие стратегические объекты взрываются уже вглубь на 1000 километров. Россия находится на пороге страшных проблем с переработкой нефти и, соответственно, с топливом.

Путинские избиратели превращаются в «боевых зомби» уже не только на фронте, но и внутри России. За обещание списать кредит эти люди готовы применять оружие против кого угодно и где угодно.

Франция продолжает кошмарить Путина заявлениями о том, что готова ввести в Украину войска. Эммануэль Макрон добивает агрессора заявлениями о готовности даже к ядерной войне с Россией.

Означает ли это, что все супер и война завтра закончится? К сожалению, нет, все это – точно этого не означает. Путин остается кровожадным маньяком, который уже начал отвечать – он возобновил бомбардировки украинской энергетики всеми средствами, которые только возможны. Более того, он вышел на новый уровень эскалации, ударив по ДнепроГЭС.

Но все это означает что? Правильно, что Западу теперь будет намного легче передать Украине еще больше ПВО. Одним ударом Путин выбил для Украины еще 2 – 3 батареи Patriot. Браво великому геостратегу!

К тому же теперь все меньше аргументов остается у тех, кто блокирует передачу Украине тактических ракет. Ну, и что важно: применив такой инструмент, Путин лишил себя еще одного козыря в рукаве. Ведь все оружие Путина действенно прежде всего в виде средства запугивания. А когда он уже все сделал, то и бояться уже нечего, а соответственно, шантажировать Украину или Запад тоже нечем.

Украина ни за что не должна отказываться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, ведь это – удар и политический, и экономический, и в перспективе военный. Это и есть асимметричная мера в ответ на путинские «мясные штурмы». Зачем проливать реки крови, если достичь цели можно, пролив реки нефти?

Большинство союзников наконец начали все делать правильно – они поняли, что, если проиграет Украина, их государства прекратят свое существование за считанные месяцы. Но европейская бюрократия и психологическая раскачка происходят медленно. Нужно утроить усилия и по состоянию на начало 2025 года заменить друг другу и Украине – Соединенные Штаты. С учетом того, сколько денег сконцентрировано в государствах Евросоюза, это вполне возможно. Нужен только темп.

Арсен Цимбалюк, «24 канал»