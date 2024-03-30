«Придется чаще обманывать таможенников» 30.03.2024, 22:15

2,162

Белорус рассказал, как новые нормы беспошлинного ввоза товаров скажутся на его заработке.

C 1 апреля все-таки изменятся условия беспошлинного ввоза товаров в Беларусь. С понедельника наземным транспортом для личного пользования беспошлинно можно ввозить товары на сумму до 500 евро и весом до 25 кг. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

Напомним, сейчас в Беларусь без уплаты пошлины можно ввезти из-за границы товары (в виде посылок и через наземные границы) на сумму до 1 000 евро, вес их не должен превышать 31 килограмм. Такие нормы приняли в ЕАЭС в апреле 2022 года, их три раза продлевали, в последний раз — до 1 апреля 2024 года. Получается, что такие лимиты продержались ровно два года.

Сокращение лимита беспошлинного ввоза товаров наземным транспортом, по идее, должно повлиять на беларусов, которые зарабатывают на перевозке товаров из Польши.

Об этом журналист BGmedia поговорил с брестчанином Михаилом (имя собеседника изменено в целях безопасности), который более 10 лет ездит в Польшу за различными товарами и техникой и потом перепродает их в Беларуси.

Михаил признается, что до последнего надеялся, что повышенный лимит беспошлинного ввоза товаров наземным транспортом сохранят. Ведь в предыдущие три раза его продлевали на полгода чуть ли в последний момент. Поэтому новость о сокращении лимита до 500 евро и 25 кг брестчанина расстроила.

«Теперь перевезти товар из Польши в Беларусь будет сложнее. Либо в машину нужно брать еще одного-два человека, на которых можно оформить товары на 500 евро и 25 кг, либо чаще обманывать таможенников, занижая стоимость товара или пряча его в машине. Но точно никто не будет везти меньше товаров, потому что тогда будет невыгодно ездить в Польшу», — считает брестчанин.

На следующей неделе он планирует пересмотреть, что можно привезти в Беларусь на продажу, а также обдумать с другими «челноками», как ввезти товар в прежних количествах, но по новым правилам. Михаил прогнозирует, что цена на доставку товаров в Беларусь вырастет до 10%, потому что его будет сложнее привезти. Тут работает рыночная экономика.

«Я уверен, что никто не будет ездить на «красный» канал и декларировать товары, потому что тогда об этом узнает налоговая. А проблемы с ней никому не нужны. Сам я точно не буду декларировать товары, да и это невыгодно. Тогда стоимость доставки товара вырастет больше, чем на 10%. И у меня никто не будет его покупать», — объясняет наш собеседник.

Брестчанин также рассказал, как зарабатывает в последнее время. Он ездит в Бялу-Подляску не реже одного раза в неделю на своей машине, берет с собой двух человек в качестве пассажиров. Втроем они оформляют на себя товары на общую сумму 3 000 евро и весом 93 кг. Если товары новые, то на польской границе отбивают ваты (возврат 23% НДС в Польше).

Иногда Михаил берет товаров больше, чем на 3 000 евро. В этом случае превышение лимита косвенно помогают обойти знакомые таможенники, которые поверхностно досматривают его машину. Но брестчанин старается не наглеть, потому что не все таможенники являются его знакомыми. Если машину проверит «чужак», то у Михаила будут проблемы в виде конфискации товара и заведения административного дела с последующим штрафом.

Михаил в последнее время возит бытовую технику и технику для дома: видеокарты и процессоры для компьютеров, мониторы, мышки, клавиатуры, музыкальные колонки различных размеров, кофе-машины (иногда бэушные), бензорезы.

На перевозке одной видеокарты брестчанин зарабатывает от 60 до 100 долларов, с одного процессора — минимум 40 долларов. Чем дороже товар, тем больше стоит его перевозка. Иногда мужчина возит процессоры стоимостью 1 200 евро. При перевозке их обычно прячут в машине.

На музыкальных колонках и бензорезах брестчанин зарабатывает от 40 долларов. Обычно он возит колонки стоимостью 400 долларов и бензорезы стоимостью 600 долларов. Но есть версии и подороже.

В среднем Михаил, как водитель машины, зарабатывает на одной поездке от 150 долларов. Чтобы зарабатывать на перевозке товаров на прежнем уровне, брестчанину нужно придумать, как обойти сокращенные лимиты. Ведь до 1 апреля на троих человек в машине еще можно взять товаров на 3 000 евро и 93 кг. А с понедельника это будет 1 500 евро и 75 кг.