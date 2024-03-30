СМИ: Зеленский готовит масштабные перестановки в Кабмине и Офисе президента 1 30.03.2024, 22:33

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В рамках «перезагрузки власти».

В Кабинете министров Украины вскоре ожидаются кадровые перестановки. Команда президента Украины еще не определилась окончательно относительно кандидатов.

Как сообщает УП со ссылкой на источники, ротации в Кабмине планируется реализовать в рамках «перезагрузки власти», которая началась в феврале со смены руководства украинской армии, а продолжилась в марте перестановками в Совете национальной безопасности и обороны, Службе внешней разведки и Офисе президента Украины.

21-22 марта Владимир Зеленский якобы сообщил о кадровых изменениях всем уволенным чиновникам. Источники рассказали, что президент провел встречи с некоторыми уже бывшими членами команды и расспрашивал, какие должности они хотели бы получить.

В команде президента еще не решили, чем в дальнейшем будет заниматься экс-заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов. В то же время другой уволенный заместитель ОП Алексей Днепров уже вскоре может стать ректором одного из украинских вузов.

Увольнение из ОП - личное желание Днепрова.

Увольнение первого помощника президента Сергея Шефира, советников Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова, Олега Устенко, внештатных уполномоченных Натальи Пушкаревой и Алены Вербицкой, по данным издания, так же связано с «перезагрузкой власти».

По информации источников, в ближайшее время Зеленский планирует уволить с должности еще одного заместителя руководителя ОП Андрея Сибигу, который занимается вопросами внешней политики. Он может стать заместителем министра иностранных дел. Вместо Сибиги должность в ОП займет Николай Точицкий.