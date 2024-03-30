Шойгу разбушевался Телеграм-канал «День опричника»

30.03.2024, 22:51

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Очередная показуха.

Шойгу вновь проинспектировал объект ОПК, в этот раз в Алтайском крае. Грозно прошелся по цехам, где производят составные части к высокотехнологичным боеприпасам. Пообщался с работниками, выпытывая, работают ли они по 12 часов, или скромные, но недостаточные для фронта 8. Призвал привлечь к ответственности тех, кто срывает сроки госзаказов.

В общем, очередная показуха. По неприличным телесным объемам его сопровождающего уже можно было понять, что все средства идут исключительно на «производство снарядов». А показатели добиваются сверхурочной, тяжелой работой сотрудников предприятий ОПК. Шойгу одобряет: «У них тут [в цеху] буфет должен быть!».

Телеграм-канал «День опричника»