«После дегустации периодически возвращался»
- 30.03.2024, 23:11
Белорус украл у соседей 28 банок с закатками.
В агрогородке Лошница Борисовского района мужчина украл из соседской кладовки банки с домашними заготовками. Сумма причиненного ущерба составила свыше 150 рублей, сообщает УВД Миноблисполкома.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступлений может быть причастен сосед, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчину задержали, в содеянном он признался.
Мужчина беспрепятственно проник в подвальное помещение соседки и похитил несколько банок с консервацией. После дегустации он периодически возвращался в подвал за новой партией закаток. Таким образом мужчина унес 28 банок.
Возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить до трех лет лишения свободы.