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«После дегустации периодически возвращался»

  • 30.03.2024, 23:11
«После дегустации периодически возвращался»

Белорус украл у соседей 28 банок с закатками.

В агрогородке Лошница Борисовского района мужчина украл из соседской кладовки банки с домашними заготовками. Сумма причиненного ущерба составила свыше 150 рублей, сообщает УВД Миноблисполкома.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступлений может быть причастен сосед, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчину задержали, в содеянном он признался.

Мужчина беспрепятственно проник в подвальное помещение соседки и похитил несколько банок с консервацией. После дегустации он периодически возвращался в подвал за новой партией закаток. Таким образом мужчина унес 28 банок.

Возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить до трех лет лишения свободы.

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