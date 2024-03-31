Украинская САУ «Богдана» получила защиту от дронов 31.03.2024, 1:07

Гениальное решение.

47-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ показала самоходную артиллерийскую установку «Богдана» калибра 155 мм с защитой кабины от дронов.

Как сообщает пресс-служба бригады в Facebook, оккупанты не останавливают охоту за украинским вооружением, поэтому пришлось искать варианты для сохранения техники.

«Гениальные решения требуют гениальных мыслей, а наше настоящее требует именно такого подхода постоянно», - говорится в сообщении.

В рамках проекта «Харконнен» бойцы создали систему защиты пушки от дронов-камикадзе. Как пишет «Милитарный», решетки установили на лобовую и верхнюю часть кабины, где находятся водитель и обслуга САУ, капот над двигателем и в месте перевозки 155-мм снарядов вместе с пороховыми метательными зарядами.