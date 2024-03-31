закрыть
31 марта 2024, воскресенье, 1:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинская САУ «Богдана» получила защиту от дронов

  • 31.03.2024, 1:07
Украинская САУ «Богдана» получила защиту от дронов

Гениальное решение.

47-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ показала самоходную артиллерийскую установку «Богдана» калибра 155 мм с защитой кабины от дронов.

Как сообщает пресс-служба бригады в Facebook, оккупанты не останавливают охоту за украинским вооружением, поэтому пришлось искать варианты для сохранения техники.

«Гениальные решения требуют гениальных мыслей, а наше настоящее требует именно такого подхода постоянно», - говорится в сообщении.

В рамках проекта «Харконнен» бойцы создали систему защиты пушки от дронов-камикадзе. Как пишет «Милитарный», решетки установили на лобовую и верхнюю часть кабины, где находятся водитель и обслуга САУ, капот над двигателем и в месте перевозки 155-мм снарядов вместе с пороховыми метательными зарядами.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин