«Медведгейт» набирает обороты Anti-Colorados, Defence-Line

31.03.2024, 2:30

Виктор Медведчук

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

И это всего лишь первые отзвуки скандала.

Все указывает на то, что скандал со скупкой политических деятелей ЕС, который осуществлялся через медиа структуру Медведчука «Голос Европы», которая базировалась в Чехии, только набирает обороты и на самом деле, имеет внушительный потенциал. Напомним, в публичное пространство он выплеснулся после выступления перед прессой премьер-министра Чехии Петера Фиалы, который рассказал о том, что сам Медведчук, его подручный и «Голос Европы» внесены в санкционный список. Случилось это по результатам трансграничного расследования, которое проводилось спецслужбами Польши и самой Чехии.

Тогда Фиала заявил о том, что «Голос Европы» стал не только рупором Кремля в Европе, который вещал в лавровском стиле, но и оказался черной кассой для платы услуг европейским политическим деятелям из разных стран за поддержку политики Путина. Фиала назвал страны, чьи политические деятели паслись на этой поляне, но не назвал имен. Насколько можно понять, имена эти имеются, но на публику они не выносятся до того момента, пока национальные следственные органы указанных стран не проведут расследования по каждому конкретному эпизоду.

Вчера мы писали о том, что по этому поводу состоялось экстренное заседание правительства Нидерландов, по итогам которого было сделано заявление о том, что все данные, полученные от чешских коллег, будут тщательно проверены и приняты соответствующие меры. Премьер Рютте заявил о том, что там считают такое недопустимым и что воспринимают получение политиками бабла от путинских структур угрозой демократии и национальной безопасности. Это было сказано в четверг, а в пятницу скандал покатился дальше и теперь полыхает в структурах ЕС. Так, вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова во время своего подхода к прессе назвала эту ситуацию крайне тревожной и добавила:

«Это подтверждает то, что мы подозревали: Кремль использует сомнительные СМИ или выдавая себя за СМИ, и использует деньги для покупки скрытого влияния… Мы не можем позволить себе быть на шаг позади Путина и его пропагандистской армии на шахматной доске… Мы должны постоянно помнить о том, что он будет использовать дезинформацию и иностранное вмешательство в качестве оружия для раскола Европы».

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, как глава правительства страны пребывания центральных органов управления ЕС, подтвердил, что есть информация о скупке Кремлем политических деятелей ЕС. На самом деле, это – ключевое заявление, поскольку именно бельгийские правоохранительные органы будут вести большую часть мероприятий относительно функционеров ЕС. Причем, это уже не первый скандал такого плана, который расследуют бельгийские правоохранители.

Ранее, примерно в таком же ключе, грянул другой скандал, известный под собственным названием «Катаргейт». Суть его та же самая, просто в том случае, высокопоставленные чиновники ЕС поучали катарские деньги для продвижения в Европе их интересов. Просто напомним о том, что бельгийская полиция уже арестовала нескольких фигурантов того дела, причем среди них имеются как действующие функционеры ЕС, так и бывшие, но не бросившие свою прибыльную деятельность.

Собственно говоря, следователи уже обозначили три группы вопросов, которые за деньги продвигали эти деятели. Первая – торпедирование «зеленого курса» с тем, чтобы обосновать неизбежность использования углеводородов как топлива. Вторая – раскол и развал ЕС и НАТО. Эти деятели отрабатывали нарративы о бесполезности и беспомощности этих структур и что союзные структуры действуют во вред конкретным национальным интересам. Третья тема – оправдание войны Путина в Украине через продвижение формулы «учета интересов Путина» или как это явление уже достаточно давно известно под именем «Путин ферштейн».

Такой переполох, видимо, возник потому, что чешские и польские спецслужбы действительно имеют конкретную информацию с именами, суммами и прочим, относительно европейских политических деятелей. Этот вывод следует из того, что пресс-секретарь председателя Европейского парламента Роберта Метсола заявила вчера такое: «Президент знает о выдвинутых обвинениях и изучает конкретные их обстоятельства». То есть, конкретные данные уже имеются и под ковер это замести не удастся.

Между прочим, некоторые из деятелей, которые могут быть фигурантами расследования, уже засуетились и начали раздавать оправдательные интервью. Таковым, например, стал итальянский депутат от Европейской народной партии Маттео Гаццини. Он яростно отвергает, что получал деньги от «Голоса Европы», хотя был там завсегдатаем и активно отбеливал Путина. Похоже на то, что для него оказалось большим сюрпризом то, что ситуация выплеснулась в публичное пространство и потому, в обоснование того, что он не брал денег за свои выступления в пользу Путина, он привел убийственный аргумент, а именно – что он происходит из богатой семьи.

Тем не менее, он подтвердил свою точку зрения о том, что Европа не должна ставить перед собой цель победить Россию, а вместо этого сосредоточиться на поиске пути к миру в Украине. Правда, в свете этого скандала он добавил, что в общем, осуждает вторжение России в Украину и считает, что та должна вывести свои войска, но в тоже время, по его мнению, ЕС не должен предпринимать никаких мер, которые могли бы привести к эскалации военных действий. То есть, он работает в той же парадигме, что и папа римский, например.

Свои «озабоченности» он адресует не путину и России, а ЕС. Тем самым он как бы оправдывает действия Путина, поскольку «эскалирует» ситуацию не он. А на вопрос о том, что он как-то подозрительно часто захаживал на эфиры «Голоса Европы», фигурант заявил о том, что если это вредоносный канал, то его должны были запретить. Он явно хотел добавить: «Я не такая, я жду трамвая», но видимо, не смог это сформулировать на итальянском. Из синьора Гаццини методичка просто вываливается, а его коллеги по фракции в ЕС, глядя на все это, уже задают себе вопрос о том, а не стоит ли товарища Маттео направить под зад коленом из фракции, чтобы на них не посыпалось то Г, которое вполне могут нарыть следователи.

В общем, процесс только набирает обороты и это всего лишь первые отзвуки скандала. А наблюдатели говорят о том, что представители ультаправых партий просто кругами ходили вокруг этой кормушки и скорее всего, к ним у следователей будет масса вопросов. В любом случае, к этой теме придется вернуться не раз и не два. И между прочим, в ходе следствия может встать вопрос о том, почему товарищ Медведчук не сидит в украинской тюрьме, а творит вот это все из России так, что теперь Европа вынуждена расхлебывать это го*нище. Возможно, даже будет названо имя или имена тех мудрых деятелей, которые выпустили Медведа из тюрьмы. Понятно, что у наших следователей таких вопросов не возникнет, но это – пока.

Anti-Colorados, Defence-Line