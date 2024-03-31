«Новое дно»: что известно об авиабомбе ОДАБ-1500, которую впервые применила РФ 31.03.2024, 3:45

В чем ее главная опасность.

Российская оккупационная армия впервые использовала в Украине тяжелую авиабомбу ОДАБ-1500. С помощью этой боеголовки войска РФ атаковали поселок Большая Писаревка Сумской области, пишет obozrevatel.com.

Согласно информации издания BILD, после атаки этой бомбы в небо поднялось облако дыма высотой в 1 км. Эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке отметил, что использование бомбы такой силы в населенном пункте это «новое дно в войне России против украинских городов».

Объемно-детонирующая авиационная бомба (ОДАБ) – это термобарический снаряд, разработанный еще во времена СССР. При приближении к цели на расстоянии около 10 метров от взрывного удара снаряд выпускает горючую жидкость в виде аэрозоля, которая заполняет пространство цели, что приводит к объемному взрыву. Это приводит к большему поражению, чем у обычного снаряда.

Вооруженные Силы РФ ранее уже использовали ОДАБ, но меньшей массы – от 170 до 500 кг.

Военно-политический аналитик Александр Коваленко также отметил, что эти бомбы используют окись этилена или пиперилен как взрывчатое вещество. Площадь поражения от бомбы ОДАБ-1500 составляет 500 квадратных метров.

«Очевидно, что оккупанты не только смогли решить проблематику своевременного подрыва с учетом срабатывания устройства переменной задержки во время длительного планирования, но и с установкой УМПК на более мощную ОГАБ-1500», – поделился мнением эксперт.

Он отметил, что это свидетельствует о нарастающей проблеме с российской авиацией и использовании планирующих бомб.