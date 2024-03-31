Пионтковский назвал событие, которое станет «громадным поражением для Путина» 6 31.03.2024, 8:20

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Андрей Пионтковский

И может изменить ход войны.

Появление авиации у ВСУ быстро изменит ход войны, а начинать освобождение территорий с ее помощью лучше всего с Крыма, заявил российский политолог Андрей Пионтковский. Когда российские оккупанты покинут аннексированный полуостров под натиском сил обороны Украины, то это станет полным крахом Путина.

Интервью Андрея Пионтковского для «24 канала» можно посмотреть на YouTube.

Политолог описал, какой должна быть военная помощь Запада, чтобы Украина одержала победу над врагом:

«Можно подготовить 30, 40, 50 украинских летчиков и, наверно, они уже заканчивают свою подготовку, но это станет решением: в Украину нужно послать две сотни современных самолетов французских Mirage, британских Typhoon, при чем послать слаженные авиационные соединения ВВС этих государств. Вот это мгновенно изменит ход войны, потому что у войны есть свой центр тяжести и есть чрезвычайно уязвимый для России ареал — это Крымский полуостров».

При этом Андрей Пионтковский рассказал, при каких условиях ВСУ смогут нанести сокрушительный удар по репутации Путина:

«Даже не обладая ни флотом, ни авиацией, Украина уже вышвырнула из Севастополя Черноморский флот России и из Черного моря. Каждый день, вот мы сейчас разговариваем, я уверен, что Украина наносит удары по объектам в Севастополе. Получение самолетов, готовых к использованию, просто выкинет всю российскую группировку довольно быстро из Крыма, что явится не только военным, но и громадным политическим и психологическим поражением для Путина и решит исход войны. Я думаю, что в этом суть доктрины Макрона. Именно вот эту точку зрения всячески надо приветствовать».