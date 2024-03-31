«Когда улетела работать, в кармане было $50» 1 31.03.2024, 8:58

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Как девочка из Шклова стала топовой моделью в Китае.

Еще в детстве Наталье в шутку говорили, что с такими данными нужно идти в модели. А она взяла и пошла. В 19 лет полетела в Азию, в итоге история с показами, фотосессиям и рекламой затянулась на долгие 6 лет. Солидную часть заработанных денег она потратила не на себя — помогла маме, пишет onliner.by.

«Из-за атмосферы в доме хотела убежать как можно дальше»

Наталья родилась в небольшом городке Шклове в 36 км от Могилева. Свое детство она вспоминает как непростое время, когда маме приходилось совмещать две работы, чтобы прокормить двух дочек. «При этом папа пил и дома случались скандалы. Все это отразилось на мне и сестре», — погружается в не самые приятные воспоминания наша героиня.

О работе моделью она впервые услышала, когда ей было около 10 лет. Маленькая Наташа посмотрела по телевизору программу о Милле Йовович, после чего мама начала фотографировать ее на «мыльницу» в разных нарядах. Те снимки девушка с улыбкой называет первыми тестовыми фотографиями.

— Ну а потом как-то мы гуляли летом у бабушки в деревне и встретили женщину, приехавшую к кому-то в гости, и она мне сказала: «У тебя такие длинные ноги! Тебе нужно идти в модели!» — вспоминает девушка. — Нет, я тогда не планировала идти в модели, не жила этой мечтой. Мне просто казалось, что если появится такой шанс, то я за него возьмусь. Однако я не представляла, что, проживая в Шклове, у меня есть такая возможность. Но из-за атмосферы в нашем доме мне очень хотелось уехать из города, убежать как можно дальше.

«Когда улетела работать, в кармане было $50»

Наталья окончила модельную школу, после чего решила подать свою анкету в агентство. Остановившись на одном из вариантов, она отправила свои фотографии. Через какое-то время с ней связался агент из Минска и сказал, что она подходит: нужно только приехать в Минск и пообщаться вживую.

— Я не верила, что могу работать моделью и уехать за границу, — признается собеседница. — Но мне предложили контракт в Таиланде, и я согласилась. На тот момент мне было 19 лет, я ни разу не была за рубежом, не летала на самолете. В кармане было только $50 — больше мне мама дать не смогла. Пересадка была в Вене, я не понимала, как идти на посадку, как не пропустить сам самолет. От стресса у меня даже поднялась температура.

Когда вышла из аэропорта, увидела пальмы, сигналящие такси. Людей — тьма! Я смотрела на это огромными глазами и не верила, что это все реально. Подобное видела только в кино. Там такое движение — просто шок. У нас в Шклове пробок в принципе не бывает.

Я всю жизнь мечтала побывать на море, а тут увидела целый океан. У меня была работа в фешен-шоу в пятизвездочном отеле. Он расположен на горе, и с него открывался потрясающий вид. Никогда не думала, что окажусь в таком месте. Это было самое яркое впечатление от той поездки.

Единственной проблемой во время работы в Таиланде девушка называет тоску по дому. Она вспоминает, что постоянно грустила по «своей прежней жизни». Но от нового предложения не отказалась и через какое-то время устроилась фотомоделью для каталогов в Китае. Рабочие дни были очень насыщенными, и иногда приходилось сниматься до 12 часов без перерыва.

— Самой эффектной работой, на мой взгляд, был кампейн (съемка рекламной кампании коллекции. — Прим.) для ювелирных украшений. Когда снималась для них, наверное, не до конца понимала, что это за работа. Решила, что обычный каталог. Но спустя несколько недель я шла по Нанджи роуд, самой известной и популярной улице в Шанхае, и увидела большую рекламу со своим изображением. Это было классно, и я испытала шок.

«Мечтаю о домике в деревне и мастерской»

Наталья убеждена: если человек заинтересован и готов много работать, моделинг даст возможность хорошо заработать. Первой ее серьезной покупкой стал iPhone. Девушка полетела в Азию с обычным кнопочным мобильником, и ей нужен был новый телефон.

— Но моей задачей были не развлечения, не покупка нарядов. Основной целью была финансовая помощь семье, — объясняет Наталья. — Собственно, этого я и достигла. Дело в том, что у мамы была нерешенная проблема с жильем. Она тоже выросла в сложных обстоятельствах, у нее не было поддержки родителей. Когда она встретила моего отца, они в дальнейшем жили в его квартире. Возникали претензии, что она там живет. Ее выгоняли. И мне всячески хотелось маме помочь и решить ее жилищный вопрос.

Проработав в моделинге около 6 лет, девушка решила поставить в карьере точку — она хотела сконцентрироваться на личной жизни.

— Вернувшись из Китая, я поняла, что больше надолго не хочу уезжать за границу. Мне хотелось создать семью. И в скором времени после возвращения мой молодой человек сделал мне предложение. У нас состоялась свадьба. Ровно через девять месяцев у нас родилась дочка. После ее появления у меня даже мысли не было куда-то улетать. Я не представляла, что могу надолго оставить свою семью.

Сейчас девушка пробует себя в ремесленничестве — вышивает картины — и хочет продвигать себя в этом направлении. В будущем она мечтает купить домик в деревне и открыть при нем свою небольшую мастерскую.

— После того как я побыла за границей, я поняла, что хочу жить в Беларуси. В юности мне хотелось убежать, мне казалось, что за границей круто, у меня все получится и меня, как говорят, ждет успешный успех, — рассуждает наша героиня. — Вспомню один момент из детства. Деревня. Стою в поле, ворочаем сено граблями, и надо мной в этот момент пролетает самолет. К тому моменту я еще никогда не летала, и мне казалось, что люди там — в салоне самолета — очень счастливые. А я тут стою, и мне это сено ворочать нужно... Представить хуже ситуацию было невозможно. Я чувствовала себя очень несчастной: одноклассники уезжают на море, а я еду к бабушке пасти корову. Но когда я улетела, поняла, что самое счастливое время было именно тогда — с теми граблями.

У меня есть планы: мы мечтаем с мужем переехать в деревню. Хочу купить старый дом, отреставрировать его, сделать там мастерскую вроде избы-вышивальни и обучать детей вышивке. Большинство детей даже не знают, что такое вышивка, и не понимают. Я полностью довольна собой нынешней и тем, где я есть. Все сложилось для меня наилучшим образом. Все так и должно было произойти.