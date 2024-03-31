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ISW: Дроны ВСУ стали проблемой для россиян

  • 31.03.2024, 9:25
  • 2,056
ISW: Дроны ВСУ стали проблемой для россиян

Системы ПВО не могут их сдержать.

Российские оккупанты усиливают защиту для противодействия украинским беспилотникам. Американские аналитики убеждены, что им вряд ли удастся развернуть мобильные огневые группы в достаточном количестве.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), российское издание «Известия» написало со ссылкой на военные источники, что оккупанты формируют мобильные огневые группы в составе неопределенных общевойсковых армий, а также армий ВВС и ПВО для борьбы с беспилотниками. Этих оккупантов оснастят тепловизорами, системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пулеметами, установленными на пикапах.

Пока неизвестно, где россияне намерены развернуть мобильные огневые группы, а также их состав и эшелонирование. По словам экспертов, захватчики сталкиваются с угрозой украинских беспилотников как на территории оккупированной Украины, так и в России на нефтеперерабатывающих заводах и других объектах критической инфраструктуры, которые поддерживают военные усилия России. Пока неясно, смогут ли эти мобильные группы защитить территорию, которую атакуют украинские беспилотники.

По описанию в СМИ российские мобильные группы похоже на украинские, которые активно используются весной 2023 года из-за регулярных атак ударных БПЛА.

«Украинские силы уже давно наносят удары с беспилотников по российским целям в оккупированной части Украины, и решение российского военного командования сформировать мобильные огневые группы, вероятно, является ответом на недавнюю интенсификацию ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам в феврале и марте», - отмечают аналитики.

Они предполагают, что оккупанты испытывают трудности с надлежащим развертыванием систем ПВО ближнего радиуса действия вдоль ожидаемых векторов полетов украинских беспилотников. При этом российские военные, похоже, даже не смогли прикрыть важные потенциальные цели в хорошо защищенных районах РФ.

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