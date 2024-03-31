ISW: Дроны ВСУ стали проблемой для россиян 31.03.2024, 9:25

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Системы ПВО не могут их сдержать.

Российские оккупанты усиливают защиту для противодействия украинским беспилотникам. Американские аналитики убеждены, что им вряд ли удастся развернуть мобильные огневые группы в достаточном количестве.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), российское издание «Известия» написало со ссылкой на военные источники, что оккупанты формируют мобильные огневые группы в составе неопределенных общевойсковых армий, а также армий ВВС и ПВО для борьбы с беспилотниками. Этих оккупантов оснастят тепловизорами, системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пулеметами, установленными на пикапах.

Пока неизвестно, где россияне намерены развернуть мобильные огневые группы, а также их состав и эшелонирование. По словам экспертов, захватчики сталкиваются с угрозой украинских беспилотников как на территории оккупированной Украины, так и в России на нефтеперерабатывающих заводах и других объектах критической инфраструктуры, которые поддерживают военные усилия России. Пока неясно, смогут ли эти мобильные группы защитить территорию, которую атакуют украинские беспилотники.

По описанию в СМИ российские мобильные группы похоже на украинские, которые активно используются весной 2023 года из-за регулярных атак ударных БПЛА.

«Украинские силы уже давно наносят удары с беспилотников по российским целям в оккупированной части Украины, и решение российского военного командования сформировать мобильные огневые группы, вероятно, является ответом на недавнюю интенсификацию ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам в феврале и марте», - отмечают аналитики.

Они предполагают, что оккупанты испытывают трудности с надлежащим развертыванием систем ПВО ближнего радиуса действия вдоль ожидаемых векторов полетов украинских беспилотников. При этом российские военные, похоже, даже не смогли прикрыть важные потенциальные цели в хорошо защищенных районах РФ.