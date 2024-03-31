В двух городах России спецназ ФСБ ведет перестрелку с вооруженными людьми 31.03.2024, 9:38

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Введен режим КТО.

Рано утром в воскресенье, 31 марта, в двух городах России — Махачкале и Каспийске — объявили режим контртеррористической операции. По заявлению чиновников, вооруженных людей заблокировали в квартирах.

— Режим контртеррористической операции введен в Махачкале и Каспийске. Режим КТО действует с 5:35 в пределах Ленинского, Советского районов Махачкалы и города Каспийска. В период КТО до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения, — говорится в сообщении оперштаба ФСБ по республике Дагестан.

Уже позже российский национальный антитеррористический комитет сообщил, что силовики выявили и заблокировали вооруженных людей.

— В ходе проведения в Дагестане органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска, — цитирует сообщение НАК российское медиа ASTRA. Утверждается, что жителей ближайших домов эвакуировали.