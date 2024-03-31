РФ провалила первый роботизированный наземный штурм: Forbes раскрыло детали 31.03.2024, 10:10

Для роботов все закончилось не очень хорошо.

Украина и Россия на третьем году войны развернули множество воздушных и морских дронов, но ни одна из сторон не развернула массово наземные дроны. Такая ситуация может объяснятся наличием препятствий на земле.

Издание Forbes пишет, что и украинцы, и россияне используют небольшие наземные роботы для пополнения запасов, эвакуации раненых и установки мин.

Боевое применение наземных дронов россиянами закончилось, когда в районе руин Бахмута они применили по меньшей мере два, а возможно, и гораздо больше небольших гусеничных беспилотных наземных машин с гранатометами. Для роботов все закончилось не очень хорошо.

В конце 2020 года аналитики калифорнийского аналитического центра RAND разыграли столкновение между механизированными пехотными ротами армии США и российской армии, после того как американская армия включила вооруженных наземных роботов в свою структуру. В игре 11 колесных и гусеничных машин UGV дополняли четыре американских танка M-1 и 11 боевых машин пехоты типа M-2.

По мнению аналитиков, наземные дроны не очень хорошо проявили себя в различных наступательных и оборонительных сценариях. Проблема заключалась в том, что роботы управлялись по радиосвязи удаленным оператором, а это значит, что они могут быть отрезаны от своих операторов - либо местностью, либо вражескими помехами.

«В базовой игре необходимость поддерживать беспрепятственную и незаглушенную связь в прямой видимости с БРПЛ накладывала значительные ограничения на силы США, замедляя темп и усложняя управление продвижением США», - пояснили аналитики.

«В частности, эффективное использование российскими войсками ранцевых глушилок существенно ограничивало возможности американских войск по использованию РСЗО».

Роботы часто простаивали, пока их операторы пытались удержать управление, и вступали в бой в нестабильном режиме - и были выведены из строя огнем противника.

Опытное применение украинскими войсками средств радиоэлектронной борьбы - наводнение ключевых радиоканалов помехами, делающими их непригодными для операторов беспилотников, - является одной из причин того, что в некоторых секторах украинцы смогли добиться локального превосходства в воздухе с помощью беспилотников. Если россияне расширят развертывание вооруженных наземных роботов, стоит ожидать, что украинцы в ответ усилят радиопомехи.