Эксперт назвал серьезную структуру в США, которая незаметно и планомерно уничтожает РФ 1 31.03.2024, 10:30

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Прекрасно справляются.

Журналист Иван Яковина подробно рассказал о санкциях, которые добьют российскую экономку окончательно.

Иван Яковина объяснил, как Путин загнал себя и всю Россию в глухой угол: «Вот сейчас Путин ввел себя, свой режим и всю Российскую Федерацию в целом в положение сторонников Усама бен Ладена и гитлеровцев. Соответственно, именно так на Путина оказывается давление, и, вы знаете, это уже происходит, потому что вводятся санкции сейчас американцами все активнее».

«Конечно, многие смеялись над санкциями, говорили, что они не работают, что они слабенькие, никуда не годные. Так оно и было, если честно: в самом начале эти санкции были просто смешные. Постепенно Министерство финансов США, у них же там целый отдел есть, который занимается антироссийскими санкциями, и этот отдел, как любая бюрократическая структура, имеет тенденцию раздуваться, обрастать полномочиями и связями и всюду проникать», - поделился своими размышлениям с украинцами журналист.

Затем Иван Яковина рассказал о структуре в США, перед которой стоит цель развалить российскую экономику: «Вот этот отдел Минфина США, который занимается санкциями, уже превратился в очень серьезную, самостоятельную структуру, в которой есть чиновники, которые с большим удовольствием катаются по всему миру, им платят огромные командировочные, они добиваются каких-то результатов, получают за это повышение, то есть они заинтересованы в том, чтобы додушить санкциями российскую экономику, и эти чиновники прекрасно справляются со своей работой».