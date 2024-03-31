Что изменится для белорусов в апреле 1 31.03.2024, 10:57

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Самые главные нововведения.

Портал tochka.by собрал все главные нововведения апреля, которые ожидают жителей Беларуси.

Заканчивается срок подачи деклараций

Подача налоговых деклараций завершается 1 апреля.

В этом году срок подачи был продлен на один день. Сделали это из-за того, что 31 марта выпадает на воскресенье.

Подавать декларации в налоговые органы обязаны белорусы, которые получили в 2023 году определенные доходы.

Кроме того, министерство привело форму декларации, на примере рассказало о порядке ее заполнения, перечислило способы подачи и объяснило, кто вправе получить льготы по подоходному налогу.

МНС в конце марта напомнило и о том, что уплатить подоходный налог необходимо не позднее 3 июня.

Начинается тестирование новой системы больничных

С 1 апреля работодатели во взаимодействии с Фондом социальной защиты населения начнут тестировать новую систему назначения больничных и выплат по ним.

Так, больничный теперь будут оформлять по основному месту работы, но с учетом заработка у всех нанимателей (сейчас назначается по каждому месту работы).

Кроме того, уже в этом году в Беларуси может появиться электронный больничный.

Дорожают услуги мобильных операторов

С 1 апреля мобильные операторы вводят ряд изменений, которые повлияют на стоимость услуг связи и доступа в интернет.

В частности, МТС поменяет условия тарифа «Открытый интернет». В результате с начала нового месяца клиенты будут платить за интернет-трафик в зависимости от того, какой объем использовали. А оператор А1 изменит в том числе цену на фиксированную связь для граждан.

Меняется период обновления базы «тунеядцев»

С 1 апреля база трудоспособных граждан, не занятых в экономике, будет обновляться каждый месяц. Такое решение приняло правительство.

До этого база «тунеядцев» пересматривалась четыре раза в год: с 20 февраля по 1 марта, с 20 мая по 1 июня, с 20 августа по 1 сентября и с 20 ноября по 1 декабря.

Напомним, граждане, которые признаны «тунеядцами» и имеют собственное жилье, должны оплачивать газ, отопление и горячую воду по полным тарифам.

Уменьшаются нормы ввоза товаров для личного пользования

С 1 апреля вводятся новые нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, сообщает Государственный таможенный комитет.

В отношении товаров, ввозимых наземным транспортом, новые нормы составят €500 и 25 кг, а по товарам, которые ввозятся в международных почтовых отправлениях и перевозчиками в адрес граждан, – €200 и 31 кг.

Ранее такого разделения не было и нормы составляли €1 тыс. и 31 кг.

Что касается товаров для личного пользования, ввозимых воздушным транспортом, то норма беспошлинного ввоза не меняется – это €10 тыс. и 50 кг.

Уточняются расчеты при ввозе автомобилей из ЕАЭС

С 1 апреля уточнен порядок расчета размера платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает правительство РФ.

Так, недоплаченные налоги и сборы вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из государств ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора, который обязаны платить граждане и организации.

«Такой подход позволит избежать ситуаций, когда граждане и компании, ввозящие автомобили, растаможенные в странах ЕАЭС, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в России и уплачивающими установленные законом налоги и сборы в полном объеме», – отметили в правительстве России.

Новое решение повлияет на деятельность некоторых белорусские дилеров и частных лиц, которые зарабатывают на пригоне автомобилей для покупателей из России.

Повышается цена на зарядку электромобилей

С 1 апреля сеть зарядных станций Malanka повышает цены на зарядку электрокаров, сообщает NEFT.by.

На быстрых станциях (постоянным током) цена составит Br0,56 за 1 кВт·ч услуг (прежняя цена – Br0,49), на медленных ЭЗС (переменным током) – Br0,43 за 1 кВт·ч услуг (ранее – Br0,4).

В последний раз Malanka меняла тарифы на зарядку осенью 2022 года.

Вводится запрет на ввоз товаров из Литвы

С 1 апреля запрещается ввозить ряд товаров в Беларусь через белорусско-литовскую границу.

Такое решение закреплено в постановлениях правительства от 14 марта 2024 года №181 и 182.

Помимо прочего, в список вошли молоко и сгущенные сливки, фрукты, кофе, джемы, фруктовое пюре, минеральные и газированные воды, безалкогольное пиво, виноградные вина, спиртовые настойки, уксус, резиновые шины, бывшая в употреблении одежда, строительный кирпич и холодильники.

Вместе с тем новое решение правительства Беларуси не распространяется на товары, которые ввозятся в страну для личного пользования.

Стартуют авиаперелеты из Гомеля в Шереметьево

С 1 апреля «Белавиа» открывает авиасообщение между Гомелем и московским аэропортом Шереметьево.

Рейсы Гомель – Москва (Шереметьево) будут выполняться по понедельникам и четвергам. Национальный перевозчик напомнил, что до этого из Гомеля можно было летать во Внуково.

Кроме того, с 6 апреля Uzbekistan Airways увеличит число рейсов по маршруту Ташкент – Минск – Ташкент.

Помимо регулярных рейсов по понедельникам и четвергам, с этого дня добавятся вылеты и по субботам.

Меняется размер базовой арендной величины

С 1 апреля в Беларуси изменится размер базовой арендной величины. Такое решение приняло правительство.

Новый ее размер составит Br17,76 (ранее – Br16,9).

На основании базовой арендной величины в стране определяется размер арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества, которое находится в госсобственности и собственности хозяйственных обществ.

Базовая арендная величина ежегодно пересматривается в Беларуси, но за последние четыре года она не менялась.

Дорожают отдельные марки сигарет

С 1 апреля подорожают некоторые марки сигарет. Это уже третье подряд повышение цен на табачную продукцию с начала года.

Цены вырастут в основном на Br0,2–0,3. Изменение стоимости коснется в том числе отдельных марок Pall Mall, Vogue и Rothmans.

Белорусские производители и импортеры сигарет вправе каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

Открывается сезон охоты на кабана

С 1 апреля в Беларуси можно будет охотиться на кабана в течение суток, сообщают охотничьи хозяйства страны.

Охотникам разрешено добывать самцов кабана старше двух лет и молодняк до двух лет любого пола в течение суток.

Во второй части обзора – о других важных новшествах и изменениях апреля.

Меняется порядок выплаты командировочных

С 6 апреля Совмин меняет порядок и размеры возмещения расходов при служебных командировках.

Так, размер суточных для служебных командировок в пределах Беларуси повышается на Br3 в сутки – с Br9 до Br12.

Кроме того, уточняется, что возмещению подлежат расходы по проезду к месту командировки и обратно только при проезде автомобильным транспортом регулярного сообщения.

Минтруда в своем комментарии к решению правительства отмечает, что изменения касаются не только расходов на проезд, но и аренды жилья.

В частности, с 6 апреля появилась норма о возмещении расходов по найму жилого помещения при временной остановке в пути следования на территории страны.

Стартует регистрация на ЦТ

С 9 апреля в Беларуси открывается регистрация для участия в централизованном тестировании (ЦТ), сообщает Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ).

Заявление для участия в ЦТ можно подать лично в одном из регистрационных пунктов или заполнив электронную форму на сайте РИКЗ.

Регистрация продлится до 22 апреля.

Минобразования скорректировало процедуру сдачи централизованного экзамена (ЦЭ) в этом году. В частности, теперь явиться в пункт проведения ЦЭ надо не позднее чем за 30 минут до начала испытания. Ранее этот временной промежуток составлял 60 минут.

Выплата матпомощи ветеранам закончится 4 мая.

Продолжается нерестовый запрет на ловлю рыбы

В апреле продолжается действие ограничений и запретов на любительское рыболовство в связи с нерестом рыб, сообщает Государственная инспекция охраны животного и растительного мира.

При этом промысловое рыболовство находится под полным запретом.

Сроки весеннего запрета действуют в Брестской и Гомельской областях по 18 мая, в Гродненской, Минской и Могилевской – по 30 мая, в Витебской – по 8 июня.

За незаконный лов рыбы, которая идет на нерест, предусмотрен штраф до 30 базовых величин (БВ), или Br1200. Кроме того, браконьеры отдельно заплатят по 9 БВ (Br360) за каждую выловленную особь щуки независимо от ее веса и размера.

В случае, если любители незаконной ловли причинят ущерб на сумму от 100 БВ (Br4000), то наступит уже уголовная ответственность.