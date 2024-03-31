Франция передаст Украине сотни бронемашин 31.03.2024, 12:04

И ракеты для SAMP/T.

В рамках нового пакета военной помощи Франция поставит Украине сотни «старых, но все еще работающих» бронированных машин и зенитные ракеты Aster. Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью La Tribune, опубликованном 31 марта.

«Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронированные фронтовые машины: это абсолютно необходимо для мобильности войск. Эта старая техника, еще пригодная к эксплуатации, сможет принести непосредственную пользу Украине в значительных количествах. Речь идет о сотнях в 2024 году и в начале 2025 года», – рассказал он.

Лекорню заявил, что в ответ на призывы Украины усилить ее противовоздушную оборону Франция разблокирует поставку новой партии ракет Aster 30 для артиллерийской системы SAMP/T.

«Мы также разрабатываем боеприпасы с дистанционным управлением в очень короткие сроки, чтобы доставить их украинцам этим летом», – добавил глава французского Минобороны.