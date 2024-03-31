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Британская разведка: Россия пытается защитить порт в Новороссийске

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  • 31.03.2024, 12:39
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Британская разведка: Россия пытается защитить порт в Новороссийске

Вход в порт перекрыли баржами.

Разведка Великобритании рассказала, что Россия пытается защитить свои объекты в порту Новороссийска от атак со стороны Украины.

Об этом говорится в обзоре британского Минобороны за 31 марта.

Опубликованный в Twitter (X) спутниковый снимок входа в порт Новороссийска свидетельствует, что он теперь частично перекрыт баржами для снижения вероятности прорыва украинских надводных дронов.

Разведка напоминает, что после серии успешных ударов Украины по порту Севастополя Новороссийск стал критически важным для защиты ценнейших активов Черноморского флота РФ.

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