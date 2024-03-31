Британская разведка: Россия пытается защитить порт в Новороссийске 5 31.03.2024, 12:39

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Вход в порт перекрыли баржами.

Разведка Великобритании рассказала, что Россия пытается защитить свои объекты в порту Новороссийска от атак со стороны Украины.

Об этом говорится в обзоре британского Минобороны за 31 марта.

Опубликованный в Twitter (X) спутниковый снимок входа в порт Новороссийска свидетельствует, что он теперь частично перекрыт баржами для снижения вероятности прорыва украинских надводных дронов.

Разведка напоминает, что после серии успешных ударов Украины по порту Севастополя Новороссийск стал критически важным для защиты ценнейших активов Черноморского флота РФ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 31 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/LUxw0AkKb8 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/19Ym79ET6k — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 31, 2024