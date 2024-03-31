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Три БПЛА атаковали Ярославскую область РФ

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  • 31.03.2024, 12:58
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Три БПЛА атаковали Ярославскую область РФ
иллюстративное фото

Об этом заявили местные власти.

Губернатор Ярославской области РФ Михаил Евраев заявил, что три украинских беспилотника атаковали регион. По его словам, дроны удалось сбить, а на месте их падения разрушений и пострадавших якобы нет.

Об этом Евраев написал в своем Telegram в воскресенье, 31 марта.

Минобороны страны-агрессора также отчиталось об удачном «уничтожении» трех БПЛА в Ярославской области.

Это не первая атака БПЛА в этом российском регионе в этом году. 29 января беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в административном центре региона — городе Ярославль. Тогда россияне заявили, что они смогли перехватить БПЛА, поэтому никаких повреждений он якобы не нанес. Эта атака стала первой в Ярославской области.

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