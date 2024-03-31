Три БПЛА атаковали Ярославскую область РФ 1 31.03.2024, 12:58

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Об этом заявили местные власти.

Губернатор Ярославской области РФ Михаил Евраев заявил, что три украинских беспилотника атаковали регион. По его словам, дроны удалось сбить, а на месте их падения разрушений и пострадавших якобы нет.

Об этом Евраев написал в своем Telegram в воскресенье, 31 марта.

Минобороны страны-агрессора также отчиталось об удачном «уничтожении» трех БПЛА в Ярославской области.

Это не первая атака БПЛА в этом российском регионе в этом году. 29 января беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в административном центре региона — городе Ярославль. Тогда россияне заявили, что они смогли перехватить БПЛА, поэтому никаких повреждений он якобы не нанес. Эта атака стала первой в Ярославской области.