Сколько теперь длится полет из Минска в Стамбул? 1 31.03.2024, 13:31

2,658

Авиакомпания Southwind Airlines теперь не сможет летать через ЕС.

Авиакомпании Southwind Airlines, которая соединяет Беларусь и Турцию, запретили летать над ЕС. Из-за этого борт, что днем 30 марта вылетел из Минска в Стамбул, сменил траекторию полета. В итоге до места назначения он летел более чем на два часа дольше обычного. Это следует из данных портала Flightradar, пишет «Зеркало».

Речь идет о рейсе 2S624 Минск — Стамбул, который вылетел из Национального аэропорта 30 марта в 15.55. В Стамбул он прибыл в 21.40. В пути борт был чуть более пяти с половиной часов, хотя обычно это время составляет немногим более трех часов.

По данным государственного российского агентства «РИА Новости», в субботу воздушное судно летело по территории России, Казахстана и Грузии.

Следующий рейс Southwind Airlines запланирован на 31 марта. Из Минска в Стамбул борт должен вылететь в 13.40. Кроме того, 1 апреля в 01.40 должен прибыть борт из Стамбула в Минск.