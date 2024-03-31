FT: Ряд стран НАТО поддержали идею Макрона о вводе войск в Украину 31.03.2024, 13:40

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Инициативу активно обсуждают «прифронтовые» страны Альянса.

Все больше союзников по НАТО поддерживают инициативу Эммануэля Макрона, который предлагал отправить войска Альянса в Украину.

Об этом пишет издание Financial Times.

Журналисты отмечают, что подобную инициативу активно обсуждают «прифронтовые» страны Альянса. В частности, в правительстве Финляндии отмечают, что отправка войск НАТО в Украину может вынудить Кремль догадываться о границах западной поддержки Киева.

«Сейчас не время отправлять солдат на землю (в Украину – ред.), и мы даже не хотим это обсуждать на этом этапе. Но в долгосрочной перспективе мы, конечно, не должны ничего исключать. Зачем нам, особенно не зная, куда заведет эта война и что будет дальше, раскрывать все свои карты? Я действительно не знаю этого», - цитирует издание главу МИД Финляндии Элину Валтонен.

По словам журналистов, подобные заявления от союзников говорят о том, что инициатива Макрона нашла поддержку среди союзников по блоку. Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните одобрительно прокомментировала предложение французского лидера, которое может создать «стратегическую двусмысленность» и заставить Россию задуматься о возможных последствиях.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна добавил, что инициатива Макрона заставила «проснуться» лидеров Европейского Союза, которым выгоднее выделить новый пакет финансовой и военной помощи Киеву вместо того, чтобы привлекать свои войска к сухопутным операциям в Украине.

Финляндия и страны Балтии, по словам журналистов, поддерживают также идею Парижа относительно того, что ЕС должен «играть большую роль в совместных военных закупках и сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, поддерживая бюджет». Вместе с тем вышеуказанные союзники скептически относятся к усилению роли Евросоюза в обороне за счет НАТО.