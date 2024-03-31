Украина круглосуточно строит систему обороны на границе с Беларусью 31.03.2024, 13:50

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Видеофакт.

В Житомирской области на границе с Беларусью продолжают возводить систему обороны. По словам начальника областной военной администрации Виталия Бунечко, инженерные работы в пограничье продолжаются круглосуточно.

«Проверили ход работ на нескольких строительных площадках где продолжается возведение защитных позиций из армированного железобетона, инженерных заграждений и дополнительных фортификационных сооружений», — проинформировал он.