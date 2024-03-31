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Папа Римский призвал Украину и Россию к обмену «всех на всех»

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  • 31.03.2024, 15:01
  • 1,232
Папа Римский призвал Украину и Россию к обмену «всех на всех»

Об этом он заявил во время Святой Мессы.

Во время Святой Мессы в Ватикане Папа Римский Франциск призвал Россию и Украину к обмену военнопленными по формуле «всех на всех», пишет Vatican News.

«Пусть же Воскресший Христос откроет дорогу мира для страждущего населения этих регионов (Израиля, Сектора Газа и Украины, - ред.). Призывая к уважению принципов международного права, выражаю пожелание об общем обмене всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех!», - заявил Франциск.

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