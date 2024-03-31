На росТВ заявили о чипах в головах террористов, атаковавших «Крокус» 31.03.2024, 15:11

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Бредовым заявлением отметился экс-глава российского бюро Интерпола.

Российское телевидение, оправдывая ИГИЛ за теракт в «Крокус Сити Холл», скатилось в дикую конспирологию. Экс-глава российского бюро Интерпола генерал-майор Владимир Овчинский заявил публично, что в головах стрелков были чипы, подавляющие волю носителей.

Скандальное заявление он сделал в эфире пропагандистского ток-шоу «Время покажет» на федеральном российском «Первом канале», передает «Диалог».

«Уже есть информация, проведены экспертизы первые о том, что все непосредственные убийцы были… их кровь показала, что они употребляли очень сильное психотропное вещество, которое еще не определено, которое парализует волю, позволяет управлять человеком, убирает все эмоциональные качества, свойства. Мы имеем дело с таким чудовищным экспериментом, который организовали. Это исполнители, этим у**юдки, им отключили сознание. Скорее всего, в комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое, это самое, программирование… Может, и чипы вставлены! Сейчас нейробиология позволяет управлять человеком. Вот эксперимент Илона Маска, когда он из свиней делает людей! (...) Это не какая-то группа псевдо-ИГИЛа, а хорошо организованный террористический акт на уровне западных спецслужб! Только у них есть такие средства воздействия на людей», - заявил Овчинский.