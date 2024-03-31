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Могут ли контролеры оштрафовать белорусов за курение на остановке?

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  • 31.03.2024, 15:38
  • 1,394
Могут ли контролеры оштрафовать белорусов за курение на остановке?

Ответ вас удивит.

В TikTok завирусилось видео, где минчанин рассказывает, будто в столице ввели новый закон, согласно которому контролеры общественного транспорта отныне имеют полномочия оштрафовать не только за безбилетный проезд, но и за курение в общественных местах (на остановке).

Есть ли такое нововведение, выясняли «Минск-Новости».

Как сообщает заместитель директора Минского автовокзала Сергей Милашевский, в соответствии с решением Мингорисполкома № 813 «О наделении должностных лиц полномочиями» контролеры действительно могут составить протокол за курение в запрещенных местах, однако в локальных актах предприятия «Минсктранс» и в должностной инструкции контролера этого не прописано.

— Вышеуказанное решение больше касается других должностных лиц, указанных в документе, — отметил Милашевский. — Поэтому контролеры общественного транспорта могут штрафовать только за безбилетный проезд. Но сложно что-то спрогнозировать, возможно, когда-нибудь в будущем контролеры тоже будут бороться с курильщиками. Но на данный момент такие полномочия не прописаны в их должностной инструкции.

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