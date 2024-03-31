Азербайджан обвинил Армению в накоплении войск возле границы 31.03.2024, 16:12

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Ереван отрицает.

Азербайджан обвинил Армению в накоплении сил и войск возле общей границы. Ереван отрицает заявления Баку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

- В последнее время наблюдается сосредоточение живой силы, бронетехники, артиллерийских установок и других мощных огневых средств вооруженных сил Армении и интенсивное перемещение ее войск по разным направлениям армяно-азербайджанской условной границы, - говорится в сообщении.

Также Минобороны Азербайджана заявляет, что в сети появляется больше информации, «направленной на обострение ситуации в информационной среде в рамках подготовки к диверсиям».

При этом Азербайджан пригрозил «решительным ответом» в случае агрессии.

Реакция Армении

Армения в свою очередь отрицает заявления Азербайджана и заявляет, что информация не соответствует действительности.

Министерство обороны Армении отмечает, что 30 марта в ряде Telegram-каналов опубликовали фотографии, на которых якобы изображено передвижение армянских войск к границам, но на самом деле они иллюстрируют обучающие автопробеги водителей-новобранцев.

- Министерство обороны Армении оценивает оперативную ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе в последнее время как стабильную и не видит необходимости в принятии дополнительных мер по защите границы, - говорится в заявлении.