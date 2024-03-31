В Беларуси за отсутствие определенных товаров будут закрывать магазины 8 31.03.2024, 16:18

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Кто будет принимать решение о закрытии?

Гомельский облисполком утвердил порядок приостановления работы торговых точек, кафе и интернет-магазинов. Продавцов будут наказывать не только за цены, но и за отсутствие товаров.

Спустя полтора года после принятия совмином постановления № 713 «О системе регулирования цен» Гомельский облисполком утвердил алгоритм принятия решения по приостановлению работы торговых объектов в связи нарушением ценового законодательства.

Предписание о приостановлении работы магазина будет выносить «председатель» Гомельского облисполкома на основе отчета, который составит должностное лицо во время проверки. Основанием для приостановки работы может быть не только нарушение в области цен, но и несоблюдение перечня товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте.

Изменение в регулировании торговли прокомментировал «Флагштоку» директор одного из гомельских магазинов:

— Несоблюдение ассортиментного перечня — одно из самых распространенных нарушений в торговле. Почти невозможно сделать так, чтобы все товары по перечню всегда были в наличии. За это был положен штраф до 10 базовых величин, но раньше проверяющие строго за это не наказывали, потому что в торговле бывают и более серьезные нарушения. Если еще и за это начнут наказывать, то это вообще конец.

Анализ правоприменительной практики показывает, что в Гомеле контролирующие органы уже принимали решение о приостановлении работы торгового объекта на основании несоблюдения ассортиментного перечня обязательных товаров. Летом 2023 года на основании проверки МАРТ была приостановлена работа магазина, в котором перечень обязательных товаров не был выполнен на 41%. Проверяющие отметили, что нарушение было выявлено повторно.