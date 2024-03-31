Власти Финляндии допустили отправку войск в Украину 31.03.2024, 17:01

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Глава МИД страны сделала заявление.

Финляндия не исключает возможность отправки западных войск в Украину в будущем. Но сейчас в этом нет нужды. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Financial Times.

По мнению главы МИД, президент Франции Эммануэль Макрон поступил верно, когда заставил Россию раздумывать, какими могут быть «красные линии» в поддержке Украины со стороны Запада.

«Сейчас не время отправлять войска, и мы даже не хотим обсуждать это на этом этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать», - сказала Валтонен.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины.