Частная стоматология в Минске внезапно приостановила прием клиентов 31.03.2024, 17:24

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В чем причина?

В социальных сетях частной стоматологии «Апрель» появилось сообщение, что с 1 апреля клиника временно приостанавливает прием пациентов. Клиентам предлагают перезаписаться на май, но без гарантии, отмечает «Наша нива».

Частная клиника «Апрель» оказывает комплексное стоматологическое лечение. Находится она в деревне Королев Стан (9 километров от Минска в направлении Национального аэропорта). Рядом с клиникой есть ее мини-отель, в котором могут остановиться как клиенты, так и обычные путешественники. Кстати, отель продолжает работать в штатном режиме.

В официальном сообщении о приостановке работы стоматологии уточняется, что команда делает все возможное, чтобы прием возобновился как можно быстрее. Но причины такой паузы не сообщаются. Сотрудники клиники предлагают записаться на май в листе предзаписи.

Насколько известно журналистам, Минздрав приостановил лицензию «Апрель-клиник». Официальной информации об этом нет ни на сайте министерства, ни в его телеграм-канале.

После 2020 года аналогичные ситуации происходили неоднократно. Минздрав внезапно ставил на паузу работу различных частных медцентров — от маленьких и не очень известных до гигантов вроде «ЛОДЭ». Вернуться к работе в итоге смогли не все.