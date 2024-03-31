Самолеты РФ уронили еще две авиабомбы на Белгородскую область 7 31.03.2024, 17:50

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Это уже 14-й инцидент за две недели.

Российские самолеты уронили еще две авиабомбы на Белгородскую область, пишет российское издание ASTRA со ссылкой на собственные данные.

- Две ФАБ-500 были найдены в двух километрах от села Крюково 30 марта. Таким образом, за последние две недели известно уже о 14 упавших в регионе авиабомбах, - говорится в сообщении.

Указывается, что другие случаи фиксировались:

- 20 марта стало известно об упавших ФАБ в сёлах Введенская Готня и Замостье;

- 21 марта две ФАБ-500 нашли в районе села Антоновка Грайворонского городского округа и в Борисовском районе в районе села Крюково;

- 22 марта две ФАБ-250 нашли в районе села Шалаево Валуйского городского округа и в 5 километрах от села Казинка этого же округа;

- 25 марта ФАБ-50 нашли в районе села Смородино Яковлевского городского округа; в этот же день ФАБ-250 нашли в районе села Зыбино Борисовского района;

- ФАБ-500 обнаружена в районе села Бессоновка 27 марта;

- ФАБ-250 была обнаружена в районе села Безымено утром 28 марта; в этот же день ФАБ-500 нашли в селе Нечаевка;

- 28 марта в Белгородском районе между сёлами Бессоновка и Веселая Лопань обнаружили корректируемую авиабомбу на 1,5 тонны в тротиловом эквиваленте, которую «уронил» российский бомбардировщик, из-за обнаружения КАБ-1500 была перекрыта дорога между селами.