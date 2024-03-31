«На одной поездке зарабатываю от $150» 1 31.03.2024, 18:01

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«Челнок» из Бреста - о новых условиях беспошлинного ввоза товаров в Беларусь.

C 1 апреля наземным транспортом для личного пользования беспошлинно можно ввозить в Беларусь товары на сумму до 500 евро и весом до 25 кг. Это шаг в сторону ухудшения условий бизнеса для «челноков».

BGmedia поговорило с брестчанином Михаилом (имя собеседника изменено в целях безопасности), который более 10 лет ездит в Польшу за различными товарами и потом перепродает их в Беларуси.

Сейчас в страну без уплаты пошлины можно ввезти из-за границы товары (в виде посылок и через наземные границы) на сумму до тысячи евро, вес их не должен превышать 31 килограмм. Михаил расстроился из-за ужесточения лимитов:

— Теперь перевезти товар из Польши в Беларусь будет сложнее. Либо в машину нужно брать еще одного-два человека, на которых можно оформить товары на 500 евро и 25 кг, либо чаще обманывать таможенников, занижая стоимость товара или пряча его в машине. Но точно никто не будет везти меньше товаров, потому что тогда будет невыгодно ездить в Польшу.

Мужчина планирует подумать, как ввозить товар в прежних количествах, но по новым правилам, а также прогнозирует увеличение цены доставки до 10%:

— Я уверен, что никто не будет ездить на «красный» канал и декларировать товары, потому что тогда об этом узнает налоговая. А проблемы с ней никому не нужны. Сам я точно не буду декларировать товары, да и это невыгодно. Тогда стоимость доставки товара вырастет больше, чем на 10%. И у меня никто не будет его покупать.

Брестчанин сейчас ездит в Бялу-Подляску не реже раза в неделю на своей машине и берет с собой двух человек в качестве пассажиров. Втроем они оформляют на себя товары на общую сумму 3000 евро и весом 93 кг. Если товары новые, то на польской границе отбивают «ваты» (возврат 23% НДС в Польше).

Иногда Михаил берет товаров больше, чем на 3000 евро. Превышение лимита косвенно помогают обойти знакомые таможенники, которые поверхностно досматривают его машину. Но брестчанин говорит, что старается не наглеть.

Мужчина в последнее время возит бытовую технику и технику для дома: видеокарты и процессоры для компьютеров, мониторы, мышки, клавиатуры, музыкальные колонки различных размеров, кофе-машины (иногда бэушные), бензорезы.

Михаил зарабатывает на одной поездке от 150 долларов. Например, на перевозке одной видеокарты — от 60 до 100 долларов, процессора или бензореза — от 40 долларов. Чем дороже товар, тем больше стоит его перевозка.