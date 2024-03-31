ВСУ посадили невредимым российский черный «Шахед» 2 31.03.2024, 18:08

7,136

Как им это удалось?

Россия продолжает осуществлять атаки «Шахедами» по территории Украины. На днях украинским силам РЭБ удалось приземлить невредимым вражеский дрон. Это модернизированный «Шахед» черного цвета.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал «24 Каналу», что украинские силы получили или сделали самостоятельно соответствующие средства для осуществления такой операции. Эта «находка» позволит им узнать больше о вражеском оружии.

Самая простая и самая удачная схема

Это произошло благодаря тому, что была развернута партнерами Украины система РЭБ. Союзники передали Украине хорошие системы, а также украинские специалисты собирают самостоятельно эффективные системы радиоэлектронной борьбы.

- Эта система работает так, что может уводить ракету, и она не попадает в цель, падая где-то в поле. Также РЭБ перехватывает управление «Шахедом», отрезает связь со спутником и сажает его, – отметил военный эксперт.

Иногда приземление «черного» «Шахеда» происходит довольно мягко и он не взрывается. Это позволит украинским военным узнать больше о «начинке» дронов, которые запускают россияне.

- Учитывая аэродинамику, это лучшая схема для выполнения боевой задачи на большом расстоянии. Можно взять 50-килограммовую авиабомбу, пристроить такое же крыло, как у «Шахеда», систему управления, двигатель, и получится самая простая и самая удачная схема из всех, что есть на дальность более 1000 километров, – отметил Роман Свитан.