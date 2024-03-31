В Вильнюсе прошел Cоседский фестиваль, посвященный Пасхе 31.03.2024, 19:01

Участники фестиваля расписали яйца в минималистичной белорусской традиции.

Сегодня, 31 марта, в Вильнюсе прошел Соседский фестиваль писанок, посвященный Пасхе и наступлению весны. Его организаторами выступили гражданская инициатива и белорусское пространство, которые поставили своей целью создать творческую среду, где взрослые и дети, представители разных культур смогли познакомиться, поддержать друг друга и просто хорошо провести время.

Как передает «Белсат», участников фестиваля ожидали литовские, украинские, белорусские музыка и песни, танцы и хороводы. Дети создали бумажных птенцов – символов пробуждения природы, а также искали пасхальные сокровища.

Также участники фестиваля узнали о древних и христианских обрядах и символах на разных языках. И конечно же, расписали яйца в минималистичной белорусской традиции, добавили цветов в жизнеутверждающей украинской или таинственной литовской традиции.