закрыть
31 марта 2024, воскресенье, 19:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Байден предложил Трампу посоревноваться в игре

2
  • 31.03.2024, 19:06
  • 1,228
Байден предложил Трампу посоревноваться в игре
Джо Байден
Фото: Getty Images

«Я дам тебе фору в три удара».

Президент США Джо Байден предложил своему сопернику на выборах президента Дональду Трампу сыграть в гольф.

Об этом Байден написал в соцсети Х (Twitter), опубликовав видео за 28 марта на мероприятии по сбору средств.

Ведущий в шутку напомнил, что Джо Байден ни разу не выигрывал чемпионат по гольфу, который Дональд Трамп устраивает в своей резиденции в Палм-Бич.

В ответ Байден рассказал, что впервые предложил Трампу сыграть в гольф еще в 2016 году и снова пригласил его на игру.

- Дональд, мое предложение сыграть в гольф остается в силе. Я дам тебе фору в три удара, если ты сам будешь носить свою сумку, – говорится в подписи к видео.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин