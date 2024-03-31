Байден предложил Трампу посоревноваться в игре 2 31.03.2024, 19:06

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Джо Байден

Фото: Getty Images

«Я дам тебе фору в три удара».

Президент США Джо Байден предложил своему сопернику на выборах президента Дональду Трампу сыграть в гольф.

Об этом Байден написал в соцсети Х (Twitter), опубликовав видео за 28 марта на мероприятии по сбору средств.

Ведущий в шутку напомнил, что Джо Байден ни разу не выигрывал чемпионат по гольфу, который Дональд Трамп устраивает в своей резиденции в Палм-Бич.

В ответ Байден рассказал, что впервые предложил Трампу сыграть в гольф еще в 2016 году и снова пригласил его на игру.

- Дональд, мое предложение сыграть в гольф остается в силе. Я дам тебе фору в три удара, если ты сам будешь носить свою сумку, – говорится в подписи к видео.

Donald, my offer to play golf still stands.



I’ll let you take three strokes off your game if you carry your own bag. pic.twitter.com/UAzOhwasFw — Joe Biden (@JoeBiden) March 30, 2024